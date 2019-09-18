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    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії

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    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії

    Фестиваль триває десять днів і тісно пов'язаний з багатьма сторонами культури і традицій штату Керала

    Онам - найбільший фестиваль в південноіндійському штаті Керала. Незважаючи на індуїстську основу свята, воно є популярним сьогодні серед усіх спільнот штату - індусів, мусульман і християн.

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    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії
    Неймовірно яскраві фото з фестивалю Онам в Індії

    Свято проходить протягом першого місяця малаяльского календаря під назвою чінгом (серпень-вересень) і знаменує собою повернення легендарного царя Махабалі (або Мавелі).

    Фестиваль триває десять днів і тісно пов'язаний з багатьма сторонами культури і традицій Керали. Онам є крім усього іншого і святом врожаю в Кералі.

    В рамках фестивалю проходить парад Кулі Калі. На вулиці міста виходять тисячі людей, які надягають маски тигра і малюють морди хижаків на своїх тілах. Щоб виділятися на тлі інших учасників необхідно мати великий живіт, адже в такому випадку голова тварини буде виглядати більш об'ємно.

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