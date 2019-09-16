Верховний суд Індії закликає уряд нормалізувати ситуацію в Джамму і Кашмірі



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У Джамму і Кашмір 42-й день триває надзвичайний стан

На сьогодні в Джамму і Кашмір і далі є обмеження на використання телефонного зв’язку

Верховний суд Індії звернувся до уряду із закликом повернути провінції Джамму і Кашмір до нормального життя якомога скоріше на фоні того, що в цій частині країни вже 42-й день триває надзвичайний стан після скасування автономії регіону. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

На сьогодні в Джамму і Кашмір і далі є обмеження на використання телефонного зв’язку, а також до 1 тисячі осіб знаходяться в ув’язненні через участь в заборонених протестах.

Відповідна заява була зроблена суддею Раджаном Гогоєм на фоні слухань низки позовів, які пов’язані із обмеженнями режиму надзвичайного стану в провінції Джамму і Кашмір, який був запроваджений 5 серпня.

Представник уряду в рамках слухань заявив про те, що обмеження є необхідними для підтримання порядку. Уряд в Нью-Делі апелює до того, що в рамках режиму надзвичайного стану жодна людина в провінції Джамму і Кашмір не втратила життя.

Окремо стало відомо також, що в столиці провінції місті Срінагар було заарештовано Фарука Абдулу, який три рази був очільником уряду штату. Арешт відбувся на основі закону, який дозволяє заарештовувати людей на період до двох років без суду.