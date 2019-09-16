Прем'єр Пакистану заявив, що конфлікт з Індією може перерости в ядерну війну



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Прем’єр Пакистану розчарований міжнародною реакцією на рішення індійського прем'єра Нарендри Моді скасувати самоврядування в індійському Кашмірі

Імран Хан зазначив, що Пакистан не почне війну першим

Прем'єрміністр Пакистану Імран Хан заявив, що конфлікт між Індією та Пакистаном може перерости в ядерну війну.

Про це повідомляє The Telegraph.

Імран Хан зазначив, що Пакистан не почне війну першим, але коли б'ються дві ядерні держави, можливий перехід до ядерної війни.

«Пакистан ніколи не почне війну. Я пацифіст, я проти війни. Але що я ясно сказав: коли дві країни з ядерною зброєю б'ються - якщо вони ведуть конвенційну війну - є всі можливості закінчити ядерною війною», - заявив Хан.

Прем’єр Пакистану також додав, що розчарований міжнародною реакцією на рішення індійського прем'єра Нарендри Моді скасувати самоврядування в індійському Кашмірі і звинуватив Індію «в геноциді».

Нагадаємо, 5 серпня уряд Індії скасував спеціальний статус Джамму і Кашмір, що є єдиним штатом країни, населеним переважно мусульманами.

Як повідомлялося раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок провів телефонні розмови з прем'єрміністрами Індії Нарендрою Моді і Пакистану Імраном Ханом. У Білому домі заявили, що Трамп прагне пом'якшити напруженість у Південній Азії після недавнього рішення Індії позбавити автономії частину спірного регіону Кашмір.