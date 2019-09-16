В аеропорту Гонконгу через протести впав пасажиропотік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше скорочення кількості пасажирів спостерігалося із таких напрямків як КНР, Тайвань і південно-східна Азія

Внаслідок посилення протестного руху в Гонконгу пасажиропотік місцевого аеропорту пережив значне скорочення кількості пасажирів протягом серпня.

Про це пише ресурс The South China Morning Post.

Всього пасажиропотік за останній місяць скоротився на 851 тисяч осіб (12,4%) порівняно із відповідним періодом 2018 року. 12 і 13 серпня учасники протестів майже повністю паралізували роботу аеропорту Гонконгу – тоді прийшлося скасувати до 1 тисячі рейсів.

Найбільше скорочення кількості пасажирів спостерігалося із таких напрямків як КНР, Тайвань і південно-східна Азія.

Кількість туристів, які прибувають в Гонконг, взагалі зменшилася на 40%. До цього падіння пасажиропотоку фіксувалося в місті в червні 2009 року. Тоді кількість пасажирів зменшилася на 18,9%.

Крім того, кількість товарів, які переправляються через аеропорт Гонконгу, також за серпень скоротилася на 11,5%.

Нагадаємо, у Гонконгу десятки тисяч людей вийшли на протести у неділю, 15 вересня, попри заборону влади проводити демонстрації. Під час акції сталися заворушення.

Як відомо, протести у Гонконгу, на які виходили сотні тисяч людей, тривають уже кілька місяців. Мешканці виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади.