Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея



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На створення однієї фігури йде близько тижня.

Осінь - сезон збору рису в Японії. Частина соломи, що залишилася («wara» на японському) йде на корм худобі або використовується, як добриво. У японській префектурі Ніїгата знайшли своє застосування соломі, проводячи щорічний захід під назвою «Wara Art Festival».

З 2008 року солома використовується, як матеріал для виготовлення гігантських скульптур, виставлених в парку Увасекігата. На створення однієї фігури йде близько тижня.

Ініціатива проведення даного заходу належить місцевій Раді з туризму міста Ніїгата і студентам Мусашінского художнього університету.