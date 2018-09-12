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    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея

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    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея

    На створення однієї фігури йде близько тижня.

    Осінь - сезон збору рису в Японії. Частина соломи, що залишилася («wara» на японському) йде на корм худобі або використовується, як добриво. У японській префектурі Ніїгата знайшли своє застосування соломі, проводячи щорічний захід під назвою «Wara Art Festival».

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    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея
    Неймовірної краси гігантські скульптури, створені зі звичайної соломи. Фотогалерея

    З 2008 року солома використовується, як матеріал для виготовлення гігантських скульптур, виставлених в парку Увасекігата. На створення однієї фігури йде близько тижня.

    Ініціатива проведення даного заходу належить місцевій Раді з туризму міста Ніїгата і студентам Мусашінского художнього університету.

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