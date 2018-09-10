На гастрономічному фестивалі у Вилкове встановили рекорд України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П’ять рекордних тонн рибної юшки, майстер-класи від шеф-кухарів та найяскравіші бессарабські мотиви

Так можна коротко описати атмосферу фестивалю «Дунайські гостини», який триває у місті Вилкове. Побував на одному з наймасштабніших гастрономічних заходів регіону й голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов разом з сім’єю.

«В Одеській області багато сіл та міст, які гідні заходів такого рівня. Але такої атмосфери, як у Вилкове, неможливо ніде відчути. Тут є гарна природа, річка Дунай та чудові люди. Звідси везуть дунайський оселедець, полуницю та найсмачніше вино. Я впевнений, що той шлях розвитку туризму, який ми розпочали, стовідсотково відкриє світові Одеську область по-новому. Сьогодні у Вилкове гастрономічний фестиваль, в іншому районі проходить фестиваль бринзи, скоро проведемо фестиваль вина в Одесі. Тож, нам є куди запрошувати гостей»,— підкреслив Максим Степанов.

На фестиваль у Вилкове завітали понад дві тисячі відвідувачів — люди проводили дозвілля, куштуючи жаб’ячі лапки, мамалигу, десерти з полуниці, сирні делікатеси та інші страви.

Фестиваль відвідав Міністр культури України Євген Нищук, який відзначив унікальність Бессарабії.

«Це фантастичне місце. Про Вилкове і прекрасну Одещину вже ходять легенди. Мені приємно опинитися сьогодні на такому яскравому фестивалі. Я вдячний Одеській обласній державній адміністрації, районній владі та всім, хто долучився до організації такого надзвичайного заходу», — наголосив Євген Нищук.

Кулінарне досягнення «Дунайських гостин» внесли до національного реєстру. Усі бажаючі змогли безкоштовно скуштувати рибну юшку, приготовану за традиційним липованським рецептом.

Окрім того, гості фестивалю скористалися нагодою пройти кулінарні майстер-класи від відомих шеф-кухарів, а також прослухати лекції від food-блогерів, рестораторів та краєзнавців. Для дітей провели окремий урок з приготування гаспачо з полуниці.

Наприкінці фестивального дня на гостей чекає виступ Національного одеського філармонічного оркестру з європейською програмою «Hits Of The World».