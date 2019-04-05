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    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії

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    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії

    Фотограф подорожує Австралією і Новою Зеландією, щоб робити ці чудові портрети птахів крупним планом

    Баррі Бейкер (Barry Baker) - талановитий фотограф-самоучка, орнітолог і ретушер, що проживає в Південній Тасманії, Австралія. Він спеціалізується в основному на птахах і фотографіях дикої природи.

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    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії
    Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії

    Варто зазначити, що Баррі подорожує по всій Австралії і Нової Зеландії, щоб робити ці чудові портрети птахів крупним планом.

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