Неймовірної краси птахи на світлинах талановитого фотографа з Австралії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф подорожує Австралією і Новою Зеландією, щоб робити ці чудові портрети птахів крупним планом

Баррі Бейкер (Barry Baker) - талановитий фотограф-самоучка, орнітолог і ретушер, що проживає в Південній Тасманії, Австралія. Він спеціалізується в основному на птахах і фотографіях дикої природи.

Варто зазначити, що Баррі подорожує по всій Австралії і Нової Зеландії, щоб робити ці чудові портрети птахів крупним планом.