Новозеландському стрілку висунули 50 обвинувачень у вбивстві



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Терорист відмовився від призначеного судом адвоката

Суд заборонив засобам масової інформації знімати або фотографувати обвинуваченого

28-річному австралійцю Брентону Тарранту висунули 50 обвинувачень у вбивстві і 39 – у спробі вбивства у справі про теракт у двох мечетях у новозеландському Крайстчерчі 15 березня.

Про це повідомляє поліція Нової Зеландії.

Підозрюваний має постати перед судом Крайстчерча через аудіовідеозв’язок з Окленда 5 квітня.

Суд заборонив засобам масової інформації знімати або фотографувати обвинуваченого після того, як він відмовився від призначеного судом адвоката, викликавши побоювання, що таким чином він хоче представляти себе сам і намагатиметься використати суд як пропагандистську платформу.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест,який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: Радіо Свобода