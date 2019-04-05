В австралійському Мельбурні горить склад хімікатів, закрили кілька шкіл



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Понад 175 пожежників борються з вогнем, що, ймовірно, горітиме протягом кількох днів

Дві людини постраждали від вогню

В австралійському Мельбурні спалахнув склад хімікатів. Школи, що знаходяться поруч, закрили з метою безпеки.

Про це повідомляє АВС News.

«Понад 175 пожежників борються з вогнем, що, ймовірно, горітиме протягом кількох днів», - йдеться у повідомленні.

У своїй заяві пожежна служба Мельбурна зазначила, що близько 30 осіб втекли з будівлі після виникнення пожежі.

Один працівник зазнав серйозних опіків, а інший - був госпіталізований у стабільному стані з травмою ока. Місцевих жителів закликали не виходити на вулиці.

Компанія власник складів - Bradbury Industrial Services, надає послуги для зберігання та утилізації небезпечних і промислових відходів, також займається обробкою розчинників та інших відходів від фарбування та суміжних галузей.

Як повідомлялося, у Південній Кореї через лісову пожежу оголосили надзвичайний стан. Масштабна лісова пожежа знищила 200 будинків, одна людина загинула, 35 осіб постраждали.

Джерело: Укрінформ