Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було



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Побачити живий виступ кумира мільйонів і почути знамениті треки можна було абсолютно безкоштовно

Свій концерт на малій батьківщині виконавець присвятив пам'яті батьків

14 травня в рідному селі Олега Винника Червоний кут Черкаської області відбувся його великий сольний концерт. Як інформує прес-служба співака, під відкритим небом музикант зібрав близько 30 тисяч глядачів.

Варто зазначити, що за всю історію існування населеного пункту тут не бачили такої кількості людей.

Свій концерт на малій батьківщині виконавець присвятив пам'яті батьків.

«Вперше в житті, в свої 45 років, я даю концерт в рідному селі. Для мене це дуже відповідально і, не приховую - непросто і трепетно. Я виріс на цій землі, 30 років тому звідси виїхав. Кожен раз, приїжджаючи в гості до батьків, мріяв заспівати у себе вдома, для своїх земляків. І сьогодні, на концерті пам'яті найрідніших мені людей, я серцем відчував їх присутність тут», - поділився своїми емоціями Олег Винник.

Побачити живий виступ кумира мільйонів і почути знамениті треки можна було абсолютно безкоштовно. Відкривали вечір місцеві музичні колективи, а вже після них на сцені з'явився Олег Винник. Він виконав, зокрема, пісні «Мати каже правду» і «Мої батьки»

Варто зазначити, що публіка тричі викликала зоряного земляка «на біс» і ще довго скандувала «Браво!».