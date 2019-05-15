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    Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було

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    Побачити живий виступ кумира мільйонів і почути знамениті треки можна було абсолютно безкоштовно - Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було
    Побачити живий виступ кумира мільйонів і почути знамениті треки можна було абсолютно безкоштовно

    Свій концерт на малій батьківщині виконавець присвятив пам'яті батьків

    14 травня в рідному селі Олега Винника Червоний кут Черкаської області відбувся його великий сольний концерт. Як інформує прес-служба співака, під відкритим небом музикант зібрав близько 30 тисяч глядачів.

    Варто зазначити, що за всю історію існування населеного пункту тут не бачили такої кількості людей.

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    Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було
    Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було
    Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було
    Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було
    Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було
    Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було
    Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було
    Олег Винник дав концерт у рідному селі. Як це було

    Свій концерт на малій батьківщині виконавець присвятив пам'яті батьків.

    «Вперше в житті, в свої 45 років, я даю концерт в рідному селі. Для мене це дуже відповідально і, не приховую - непросто і трепетно. Я виріс на цій землі, 30 років тому звідси виїхав. Кожен раз, приїжджаючи в гості до батьків, мріяв заспівати у себе вдома, для своїх земляків. І сьогодні, на концерті пам'яті найрідніших мені людей, я серцем відчував їх присутність тут», - поділився своїми емоціями Олег Винник.

    Побачити живий виступ кумира мільйонів і почути знамениті треки можна було абсолютно безкоштовно. Відкривали вечір місцеві музичні колективи, а вже після них на сцені з'явився Олег Винник. Він виконав, зокрема, пісні «Мати каже правду» і «Мої батьки»

    Варто зазначити, що публіка тричі викликала зоряного земляка «на біс» і ще довго скандувала «Браво!».

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