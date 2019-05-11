У фіскальній службі сумніваються у достовірності декларацій українських зірок



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Спортсмени намагаються ухилитися від сплати податків, вказуючи незначні доходи

Відомі українські спортсмени отримають чималі призові за свої перемоги на міжнародному рівні. Але не завжди мають бажання сплачувати з них податки.

Про це заявив начальник Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.

Інколи ж спортсмени намагаються ухилитися від сплати податків, вказуючи незначні доходи.

«В контексті кампанії декларування доходів громадян, яка нещодавно завершилась, ми провели цілу низку заходів, залучаючи до неї вітчизняних знаменитостей: зірок естради, музикантів, шоуменів, популярних ведучих та інших улюбленців публіки, які б мали подавати приклад як сумлінні платники податків. Виявилась цікава картина. З одного боку, зірок, які жваво долучилися до кампанії, можна називати довго: це й Потап, і Монатик, і Тіна Кароль, і Климентій Скрипніков, і Олег Винник, і Констянтин Меладзе – список складається з понад 200 відомих імен…», – заявив Євген Бамбізов.

Ними разом задекларовано доходи у сумі понад 416 млн грн та узгоджено до сплати податку на доходи фізичних осіб 44 млн грн і ще 5 млн грн - військового збору.

Значна кількість улюбленців публіки обліковується як суб’єкти підприємницької діяльності, застосовуючи спрощену систему оподаткування. Отже, саме особи, що здійснюють артистичну, мистецьку та театральну діяльність, виявилися декларантами-чемпіонами: ними задекларовано більш, ніж 127 млн грн доходу, – це понад 6 млн грн надходжень єдиного податку. Рекордсменами у особистому заліку стали два відомих ведучі, які отримали минулоріч найбільші суми доходів: 158 та 26,9 млн грн. Серед співаків рекорд – 11,8 млн грн.

«Попри свій яскравий позитивний імідж, наші зірки на практиці далеко не завжди виступають зразковими платниками податків. Нерідко взагалі забувають, що є такими ж самими декларантами доходів, як і їх глядачі. Напевне, через надто щільні графіки гастролей та тренувань. Або ж декларують відсутність доходів чи зовсім незначні суми (наприклад, декілька сотень чи навіть – декілька гривень). Часто забувають про доходи, отримані за кордоном», – заявив Євген Бамбізов.

В ДФС назвали імена для прикладу: Анна Сєдокова, Ані Лорак, Dzidzo, Камалія, Андрій Хливнюк (фронтмен групи «Бумбокс»), Позітів (Время и Стекло), Марія Яремчук, Амадор Лопес, а також – цьогорічна претендентка на право представляти Україну на «Євробаченні-2019» Maruv та її суперниці у Нацвідборі на конкурс Tayanna та О. Зарицька (Kazka), зірки спорту Василь Ломаченко, Елына Світоліна, Олександр Усик – та багато інших загальновідомих персон.

Бамбізов зазначає, що складається перше враження: творча діяльність значної кількості наших знаменитостей – це суворий шлях безсрібника, що супроводжується мало не аскетичним засобом життя та звичкою давати благодійні концерти – ніяк інакше.

«Знов-таки – лише декілька прикладів. За даними відкритих джерел, до яких ми звертаємося при аналізі ситуації з кожним з декларантів, наші популярні співаки – такі, як вже згадані Dzidzo, Андрій Хливнюк, Kazka, Tayanna, Maruv, а також Ольга Полякова, Рожден (Анусі Рожден), Макс Барських та інші – активно концертують та отримували й отримують цілком відчутні доходи від своєї артистичної діяльності. Що й не дивно. Скажімо, співачка Ірина Федишин протягом року відпрацювала понад сотню концертів, а вже згаданий Макс Барських дав по Україні та в турне по 15-ти країнах світу 250 виступів», – заявив Євген Бамбізов.

В цілому, згідно з чисельними публікаціями, статки улюбленців публіки у більшості своїй формуються з коштів (переважно – готівкових) від виступів на корпоративах та доходів, отриманих за кордоном. Причому розцінки за участь у концертах та вечірках варіюються в коридорі 5-50 тис. доларів або євро за вечір.

«Отже, ми продовжуємо відпрацьовувати інформацію щодо артистів, ведучих, музикантів, спортсменів та інших відомих декларантів. Аналізуємо звітність, що вони подали й подають до контролюючих органів, встановлюємо реальні джерела їх доходів, оцінюємо їх фактичний майновий стан, витрати та засіб життя, отримуємо та зіставляємо інформацію з різних джерел», – зазначив начальник Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Слід зазначити, що сьогодні добрий приклад артистам та спортсменам можуть продемонструвати якраз самі громадяни. Цьогорічна кампанія декларування вражає своїми результатами. Загальна сума задекларованого українцями доходу майже наполовину перевищила показник минулого року, піднявшись з 57,5 млрд грн у 2018-му до 83,6 млрд грн зараз.