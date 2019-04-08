Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю



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Навіть зусилля президента Китаю виявилися марними, адже заможні дітки продовжують хизуватися розкішшю в соцмережах

Незважаючи на те, що офіційною ідеологією Китаю є комунізм, в цій країні чимало мільйонерів і мільярдерів, рівень життя яких разюче відрізняється від життя решти населення країни

Вони водять суперавтомобілі, витрачають шалені за місцевими мірками гроші за ніч і їх демонстрація багатства настільки обурює більшість китайців, що президенту КНР навіть довелося вжити заходів для їх приборкання.

Свого часу президент країни Сі Цзіньпін спробував впоратися з демонстрацією свого розкішного способу життя молодих «fuerdai», що перекладається як «багатий у другому поколінні», запровадженням такого заходу, як введення заборони на появу багатої молоді в реаліті-шоу. Але його зусилля виявилися марними, адже заможні дітки продовжують хизуватися розкішшю в соціальних мережах.