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    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю

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    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю

    Навіть зусилля президента Китаю виявилися марними, адже заможні дітки продовжують хизуватися розкішшю в соцмережах

    Незважаючи на те, що офіційною ідеологією Китаю є комунізм, в цій країні чимало мільйонерів і мільярдерів, рівень життя яких разюче відрізняється від життя решти населення країни

    Вони водять суперавтомобілі, витрачають шалені за місцевими мірками гроші за ніч і їх демонстрація багатства настільки обурює більшість китайців, що президенту КНР навіть довелося вжити заходів для їх приборкання.

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    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю
    Особисті літаки та наддорогі авто. Як насолоджується життям золота молодь Китаю

    Свого часу президент країни Сі Цзіньпін спробував впоратися з демонстрацією свого розкішного способу життя молодих «fuerdai», що перекладається як «багатий у другому поколінні», запровадженням такого заходу, як введення заборони на появу багатої молоді в реаліті-шоу. Але його зусилля виявилися марними, адже заможні дітки продовжують хизуватися розкішшю в соціальних мережах.

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