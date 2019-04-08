На Тайвані літак екстрено приземлився через задимлення в двигуні



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Літак Cathay Dragon Фото: airbus.com

За попередніми даними, причиною екстреної посадки літака могло стати зіткнення із птахом

Літак авіакомпанії Cathay Dragon, який летів у Гонконг, екстрено приземлився на Тайвані через дим у правому двигуні. Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство (CNA) острова.

За його даними, на борту Airbus 330 перебувало 317 пасажирів. Задимлення сталося незабаром після зльоту. CNA додає, що причиною могло стати зіткнення з птахами.

Лайнер зробив кілька кіл над морем, скинув пальне і потім приземлився в аеропорту міста Гаосюн. У Cathay Dragon розповіли, що ведеться розслідування події. В авіакомпанії додали, що займаються організацією альтернативних літаків для пасажирів.\

До слова, минулого тижня в Ефіопії оприлюднили попередні підсумки розслідування причин катастрофи Boeing.

Згодом президент Boeing визнав провину корпорації у двох авіакатастрофах.

Нагадаємо, що згідно з попередньою доповіддю, члени екіпажу Boeing-737 MAX 8, який розбився в Ефіопії, діяли строго за інструкцією.

Раніше повідомлялося, що катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Напередодні Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

До цього в жовтні 2018 року такий же лайнер авіакомпанії Lion Air зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинуло 189 осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна