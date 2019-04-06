Невже домовляться? Білий дім похвалився прогресом у торгових переговорах з Китаєм



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Трамп вважає, що США і Китай близькі до того, щоб укласти угоду

Трамп вважає, що країни близькі до того, щоб укласти угоду

На черговому етапі переговорів США і Китаю у Вашингтоні сторони досягли прогресу з низки ключових проблем. Як повідомили в Білому домі, керівники, заступників міністрів і члени делегацій підтримуватимуть контакти для розв'язання невирішених питань.

У повідомленні наголошується, що на переговорах обговорювалися питання інтелектуальної власності, передача технологій під тиском, нетарифні бар'єри, сільське господарство, правова сфера тощо.

Напередодні президент США Дональд Трамп теж повідомив про те, що на переговорах вдалося досягти прогресу. За його словами, США і Китай близькі до того, щоб укласти угоду.

«Думаю, що протягом наступних чотирьох тижнів, можливо, раніше чи пізніше, чого б це не коштувало, може бути оголошено про щось монументальнее», - сказав лідер США.

У свою чергу голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін також вважає, що на переговорах вдалося серйозно просунутися щодо тексту торговельної угоди, повідомляє агентство «Сіньхуа».