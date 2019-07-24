Віктор Мусіяка. Остання путь. Фоторепортаж

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    Прощання з Віктором Мусіякою. Хто провів в останню путь творця Конституції

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    Церемонія прощання з Віктором Мусіякою у Києві, 24 липня 2019 року - Прощання з Віктором Мусіякою. Хто провів в останню путь творця Конституції
    Церемонія прощання з Віктором Мусіякою у Києві, 24 липня 2019 року

    У Києві простилися з українським політиком, одним з авторів Конституції, колишнім лідером партії «Вперед, Україно!» Віктором Мусіякою

    У Києві в середу, 24 липня, пройшло прощання з юристом і політичним діячем Віктором Мусіякою, який є одним із авторів Конституції України.

    Жалобна церемонія відбулася у Клубі Кабінету міністрів, на вулиці Інститутській.

    Попрощатися з Віктором Мусіякою прийшли голова Верховної Ради Андрій Парубій, відомі політики, депутати цього та попередніх скликань. Нову владу на церемонії представив заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.

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    Родина Віктора Мусіяки

    Віктор Мусіяка помер у віці 73 років 22 липня. За попередніми даними, причиною смерті став інфаркт.

    Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один із авторів Конституції України. Був депутатом двох скликань, віце-спікером парламенту.

    В останні роки Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

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