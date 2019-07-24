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    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)

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    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)

    У відділеннях лікарні №18 зроблено ремонт і закуплено сучасне обладнання

    Столична влада продовжує оновлювати медичні заклади Києва та закуповувати сучасне медичне обладнання. Про це сказав мер столиці Віталій Кличко під час перевірки робіт з реконструкції відділень Київської міської клінічної лікарні №18. Це одна з найстаріших лікарень Києва, перші корпуси медзакладу побудували ще у 1886 році.

    Розрахована лікарня на 415 ліжок. Медична допомога надається у 9 стаціонарних відділеннях. Це і терапевтичні відділення, і неврологічні, 4 відділення хірургічного профілю. Сьогодні в лікарні працює понад 120 лікарів та майже 200 молодших спеціалістів з медичною освітою.

    «Протягом тільки 2018 року тут надали допомогу понад 11 тисячам пацієнтів та провели майже 4 тисячі операцій. За всіма цими цифрами – людські життя і здоров’я киян. Тому ми продовжуємо поліпшувати умови в лікарнях столиці. Так, починаючи з 2017 року, тільки в 18-ту лікарню ми спрямували понад 20 мільйонів гривень на капітальний ремонт та закупівлю необхідного медичного обладнання», - зазначив Кличко.  

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    У лікарню, зокрема, придбали і надсучасний відеоендоскопічний комплекс. Це дозволило зробити допомогу більш ефективною та вчасно виконувати профілактику раку товстої кишки. У медзакладі відремонтували відділення хірургії на першому поверсі хірургічного корпусу та закупили нове сучасне обладнання. 

    Під час проведення ремонтних робіт на четвертому поверсі в Міському центрі нейрореабілітації, що займається реабілітацією людей після інсульту, змонтували стельовий підйомник. Він допомагає фахівцям переводити пацієнта з інвалідного візка в вертикальне положення і підтримує його в такому положенні протягом всього заняття. Це дозволяє пацієнтам швидше та безпечніше проходити курс реабілітації. Таким чином у центрі вдалось вилікувати майже 100% пацієнтів в ранньому періоді інсульту. Також тут облаштували кабінет психологічної корекції та логотерапії.

    Кличко оглянув кілька палат та поспілкувався з пацієнтами. Відгуки, які він почув від людей, позитивні. 

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    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)
    Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)

    «Ми закуповуємо найсучасніше обладнання, ремонтуємо приміщення, створюємо умови, аби пацієнти отримували ефективну допомогу та відчували турботу про себе. І такими мають бути всі лікарні столиці, - зазначив Кличко. - Ми не забуваємо і про лікарів. Медичні працівники столиці отримують муніципальну надбавку до зарплатні. Бо медик не повинен думати про те, як вижити на мізерну зарплатню».

    Також у 18-й лікарні облаштували і відкрили відділення паліативної допомоги. Розраховане воно на 10 ліжок цілодобового перебування хворих. У відділенні також працює виїзна бригада паліативної допомоги, яка обслуговує хворих Подільського та Шевченківського районів.

     

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