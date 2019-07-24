Кличко перевірив, як за 20 млн грн оновили кілька відділень столичної лікарні (фото)



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У відділеннях лікарні №18 зроблено ремонт і закуплено сучасне обладнання

Столична влада продовжує оновлювати медичні заклади Києва та закуповувати сучасне медичне обладнання. Про це сказав мер столиці Віталій Кличко під час перевірки робіт з реконструкції відділень Київської міської клінічної лікарні №18. Це одна з найстаріших лікарень Києва, перші корпуси медзакладу побудували ще у 1886 році.

Розрахована лікарня на 415 ліжок. Медична допомога надається у 9 стаціонарних відділеннях. Це і терапевтичні відділення, і неврологічні, 4 відділення хірургічного профілю. Сьогодні в лікарні працює понад 120 лікарів та майже 200 молодших спеціалістів з медичною освітою.

«Протягом тільки 2018 року тут надали допомогу понад 11 тисячам пацієнтів та провели майже 4 тисячі операцій. За всіма цими цифрами – людські життя і здоров’я киян. Тому ми продовжуємо поліпшувати умови в лікарнях столиці. Так, починаючи з 2017 року, тільки в 18-ту лікарню ми спрямували понад 20 мільйонів гривень на капітальний ремонт та закупівлю необхідного медичного обладнання», - зазначив Кличко.

У лікарню, зокрема, придбали і надсучасний відеоендоскопічний комплекс. Це дозволило зробити допомогу більш ефективною та вчасно виконувати профілактику раку товстої кишки. У медзакладі відремонтували відділення хірургії на першому поверсі хірургічного корпусу та закупили нове сучасне обладнання.

Під час проведення ремонтних робіт на четвертому поверсі в Міському центрі нейрореабілітації, що займається реабілітацією людей після інсульту, змонтували стельовий підйомник. Він допомагає фахівцям переводити пацієнта з інвалідного візка в вертикальне положення і підтримує його в такому положенні протягом всього заняття. Це дозволяє пацієнтам швидше та безпечніше проходити курс реабілітації. Таким чином у центрі вдалось вилікувати майже 100% пацієнтів в ранньому періоді інсульту. Також тут облаштували кабінет психологічної корекції та логотерапії.

Кличко оглянув кілька палат та поспілкувався з пацієнтами. Відгуки, які він почув від людей, позитивні.

«Ми закуповуємо найсучасніше обладнання, ремонтуємо приміщення, створюємо умови, аби пацієнти отримували ефективну допомогу та відчували турботу про себе. І такими мають бути всі лікарні столиці, - зазначив Кличко. - Ми не забуваємо і про лікарів. Медичні працівники столиці отримують муніципальну надбавку до зарплатні. Бо медик не повинен думати про те, як вижити на мізерну зарплатню».

Також у 18-й лікарні облаштували і відкрили відділення паліативної допомоги. Розраховане воно на 10 ліжок цілодобового перебування хворих. У відділенні також працює виїзна бригада паліативної допомоги, яка обслуговує хворих Подільського та Шевченківського районів.