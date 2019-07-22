  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер Віктор Мусіяка - один з авторів Конституції України

    • Розсилка
    Віктор Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один із авторів Конституції України - Помер Віктор Мусіяка - один з авторів Конституції України
    Віктор Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один із авторів Конституції України

    За попередніми даними, причиною смерті 73-річного відомого юриста став інфаркт

    У понеділок, 22 липня, у віці 73 років помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка. Про це повідомляє LB.ua.

    За попередніми даними, причиною смерті став інфаркт.

    Читайте також

    Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність. З 1983-го по 1996 рік був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У 2000-2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія».

    У 1994-му почав політичну діяльність. Народний депутат України 2-го скликання з квітня 1994-го до квітня 1998 року. З листопада 1995 року до червня 1996-го був постійним представником президента України у Верховній Раді України.

    На виборах 2002 року знову потрапив до Верховної Ради за списками блоку «Наша Україна», до якого входила і очолювана ним партія «Вперед, Україно!»

    Віктор Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один із авторів Конституції України.

    В останні роки Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

    Читайте також
    Віктор Мусіяка смерть Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ