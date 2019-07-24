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    Киянин виніс із місця своєї роботи сейф із грошима (фото)

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    Скориставшись відсутністю на роботі хазяїна крамниці, його співробітник викрав сейф - Киянин виніс із місця своєї роботи сейф із грошима (фото)
    Скориставшись відсутністю на роботі хазяїна крамниці, його співробітник викрав сейф
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали чоловіка за крадіжку сейфа

    На вулиці Маршала Гречка у Києві, скориставшись відсутністю на роботі хазяїна крамниці, його співробітник викрав із приміщення сейф. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    Дізнавшись про крадіжку, власник переглянув відео з камер спостереження, де побачив свого робітника, який виносив із магазину сейф.

    «Після перегляду відеозаписів чоловік вирішив не повідомляти у поліцію про злочин, а натомість самостійно розібратись зі своїм підлеглим. Між чоловіками одразу виник словесний конфлікт, який швидко переріс у бійку», - розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції.

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    Зловмисника, який вкрав сейф, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 28-річний місцевий мешканець, котрий раніше не мав проблем із законом.

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    Киянин виніс із місця своєї роботи сейф із грошима (фото)
    Киянин виніс із місця своєї роботи сейф із грошима (фото)

    «Розпочаті кримінальні провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) та частиною першою статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурантові, який скоїв крадіжку, загрожує до шести років позбавлення волі», - додав Іщенко.

    Нагадаємо, у столичній поліції заявили, що кількість злочинів у громадських місцях міста зменшилася на 15% порівняно з минулим роком.

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