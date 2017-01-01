У Польщі вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні

Заходи відбулися у православній церкві ім. Святого Яна Клімака у Варшаві

У рамках поминальних заходів у православній церкві ім. Святого Яна Клімака у Варшаві відбулося поминальне Богослужіння, а після цього запалено лампадки біля пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, повідомляє «Укрінформ». «Важко навіть уявити розміри цієї трагедії, геноциду, який торкнувся України в 30-х роках.



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Поминальні заходи біля пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років у Варшаві

Заходи відбулися у православній церкві ім. Святого Яна Клімака у Варшаві

У рамках поминальних заходів у православній церкві ім. Святого Яна Клімака у Варшаві відбулося поминальне Богослужіння, а після цього запалено лампадки біля пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, повідомляє «Укрінформ».

«Важко навіть уявити розміри цієї трагедії, геноциду, який торкнувся України в 30-х роках. Мільйони людей - шість, сім, вісім - складно навіть порахувати усіх, хто загинув у ті роки, - віддав своє життя тільки за те, що хотів себе називати і називав українцем, що хотів будувати свою державу, розвивати своє господарство, і що протидіяв політиці колективізації і комуністичного режиму. Пам'ять про них залишалася і залишається не тільки серед українців, але й усього світу»,- наголосив у зверненні посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Він підкреслив, що пам'ятаючи про ці жертви український народ вистояв і в ньому залишився дух боротьби.

«Цей дух боротьби дозволив зберегти пам'ять про тих, хто помер, цей дух боротьби допоміг нам під час Другої світової війни, допоміг під час комуністичного режиму, і допомагає зараз протистояти російській агресії. Нам потрібно боротися далі, щоб ця трагедія не повторилася в майбутньому і боротися за те, щоб ми жили у вільній, незалежній Українській державі»,- підкреслив український дипломат.

Дещиця звернув увагу, що Голодомор торкнувся не лише українців, але й поляків. Він нагадав, що Сейм Польщі прийняв відповідну декларацію про засудження комуністичного злочину, що призвів до Голодомору в Україні. Дипломат нагадав, що в Польщі у декількох місцях встановлено пам'ятники загиблим українцями.

Колишній голова Об’єднання українців у Польщі Юрій Рейт нагадав, що голодомори були не лише в 1933 році, але й у 1921-1923 роках і 1946-1947 роках.

«Ми бачимо, що цих голодоморів було декілька. Наш народ постійно хотіли знищити, постійно хотіли не дати йому шансу будувати свою державу. Роками і десятиліттями знищувалася пам’ять про голодомори»,- наголосив Рейт.

Він звернувся до школярів, наголосивши, що їх присутність на заході є запорукою того, що пам'ять про події, під час яких помирали від голоду їх однолітки, залишиться в пам'яті.

«Завдяки вам ця пам'ять зберігатиметься і передаватиметься далі»,- підкреслив він.

Вечірні поминальні богослужіння у пам'ять про жертви голодоморів в Україні відбудуться ввечері у двох греко-католицьких церквах Варшави.

Жертви голодоморів в Україні згадують в суботу також і в інших містах Польщі.

Раніше сьогодні в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів.

У Сєверодонецьку відслужили панахиду за жертвами Голодомору.