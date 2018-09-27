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    Після п'яної бійки житель ПАР чотири дні ходив з ножем в голові. Моторошні фото

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    Після п'яної бійки житель ПАР чотири дні ходив з ножем в голові. Моторошні фото

    Рентген показав, що ніж зайшов на 10 см в голову, але не зачепив жодної артерії

    У Південно-Африканській республіці (ПАР) чоловік чотири дні проходив з лезом ножа в оці, спочатку навіть не помітивши травми.

    Удар ножем в око він отримав під час п'яної бійки в барі. Після цього потерпілий як ні в чому не бувало відправився додому спати. Наступного дня чоловікові все ж довелося відвідати медичний заклад. Леза він не помітив, однак голова і очі дуже боліли. Рентген показав, що ніж зайшов на 10 см в голову, але не зачепив жодної артерії. Лікарі навіть вирішили перенести операцію на чотири дні, поки оформлялися необхідні документи.

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    Після п'яної бійки житель ПАР чотири дні ходив з ножем в голові. Моторошні фото
    Після п'яної бійки житель ПАР чотири дні ходив з ножем в голові. Моторошні фото
    Після п'яної бійки житель ПАР чотири дні ходив з ножем в голові. Моторошні фото
    Після п'яної бійки житель ПАР чотири дні ходив з ножем в голові. Моторошні фото
    Після п'яної бійки житель ПАР чотири дні ходив з ножем в голові. Моторошні фото

    В результаті лікарі успішно витягли лезо, пацієнт не постраждав. Тепер чоловік вирішив переглянути своє ставлення до бійок з холодною та вогнепальною зброєю.

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