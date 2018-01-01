Порошенко разом з дружиною вшанував пам'ять Героїв Крут. Фотогалерея

Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі

У 100-у річницю історичного бою під Крутами, президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі, інформує прес-служба глави держави. Також від Глави держави покладено квіти до могили загиблих



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Петро Порошенко

Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі

У 100-у річницю історичного бою під Крутами, президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут.

Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі, інформує прес-служба глави держави.

Також від Глави держави покладено квіти до могили загиблих українських патріотів, вихованців Університету Святого Володимира, учасників бою під Крутами Володимира Шульгина (1894 – 1918) та Володимира Наумовича (1894 – 1918), яких поховано на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника у Києвi.

Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.

Нагадаємо, 28 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України.

У неділю президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.

Бій під Крутами — бій, що відбувся 16 (29) січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам'ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Цей бій тривав п'ять годин між 4-тисячним підрозділом російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. У бою під Крутами оборонці української державності призупинили наступ противника і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на чотири дні.