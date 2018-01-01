Порошенко разом з дружиною вшанував пам'ять Героїв Крут. Фотогалерея
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Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі
У 100-у річницю історичного бою під Крутами, президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут.
Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі, інформує прес-служба глави держави.
Також від Глави держави покладено квіти до могили загиблих українських патріотів, вихованців Університету Святого Володимира, учасників бою під Крутами Володимира Шульгина (1894 – 1918) та Володимира Наумовича (1894 – 1918), яких поховано на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника у Києвi.
Раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.
Нагадаємо, 28 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України.
У неділю президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.