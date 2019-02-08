Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії



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Більше тисячі людей були евакуйовані, без електрики залишилися близько 16 тисяч будинків, серед них - школи і дитячі сади

Після восьми днів мусонного дощу австралійське місто Таунсвілл постраждало від найбільш сильної повені за останнє століття. Владі в Північному Квінсленді не залишалося нічого іншого, крім як відкрити шлюзи греблі на річці Росс. Це призвело до затоплення 2000 житлових будинків.

Більше тисячі людей були евакуйовані, без електрики залишилися близько 16 тисяч будинків, серед них - школи і дитячі сади. Місцева влада закликає жителів не залишати свої будинки до прибуття рятувальних служб, так як на вулицях разом з паводками з'явилися крокодили і змії, які нападають на людей.