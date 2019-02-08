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    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії

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    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії

    Більше тисячі людей були евакуйовані, без електрики залишилися близько 16 тисяч будинків, серед них - школи і дитячі сади

    Після восьми днів мусонного дощу австралійське місто Таунсвілл постраждало від найбільш сильної повені за останнє століття. Владі в Північному Квінсленді не залишалося нічого іншого, крім як відкрити шлюзи греблі на річці Росс. Це призвело до затоплення 2000 житлових будинків.

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    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії
    Повінь в Австралії: на людей почали нападати крокодили і змії

    Більше тисячі людей були евакуйовані, без електрики залишилися близько 16 тисяч будинків, серед них - школи і дитячі сади. Місцева влада закликає жителів не залишати свої будинки до прибуття рятувальних служб, так як на вулицях разом з паводками з'явилися крокодили і змії, які нападають на людей.

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