Прорив дамби у Бразилії: кількість жертв зросла до 134



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Наслідки прориву дамби в штаті Мінас-Жерайс

На цей час упізнані тіла 120 жертв трагедії

У Бразилії кількість загиблих унаслідок прориву дамби в штаті Мінас-Жерайс збільшилася до 134 осіб, ще 199 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляє з посиланням на місцеву владу портал G1.

При цьому наголошується, що на цей час упізнані тіла 120 жертв трагедії.

Раніше повідомлялося про 121 загиблого і 226 зниклих безвісти.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Серед постраждалих - люди, що проживають в цьому районі, і працівники гірничодобувної компанії. В результаті прориву греблі постраждали також рослинність і річки.

Нагадаємо: прорив греблі в районі Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) стався 25 січня. У результаті катастрофи більше 24 тисяч осіб були евакуйовані з небезпечної зони.

Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала гребля, заявляє, що пожертвує 100 000 доларів сім'ям загиблих.