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    У світі

    Прорив дамби у Бразилії: кількість жертв зросла до 134

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    Наслідки&nbsp;прориву дамби в штаті Мінас-Жерайс - Прорив дамби у Бразилії: кількість жертв зросла до 134
    Наслідки прориву дамби в штаті Мінас-Жерайс

    На цей час упізнані тіла 120 жертв трагедії

    У Бразилії кількість загиблих унаслідок прориву дамби в штаті Мінас-Жерайс збільшилася до 134 осіб, ще 199 людей вважаються зниклими безвісти.

    Про це в понеділок, 4 лютого, повідомляє з посиланням на місцеву владу портал G1.

    При цьому наголошується, що на цей час упізнані тіла 120 жертв трагедії.

    Раніше повідомлялося про 121 загиблого і 226 зниклих безвісти.

    Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

    Серед постраждалих - люди, що проживають в цьому районі, і працівники гірничодобувної компанії. В результаті прориву греблі постраждали також рослинність і річки.

    Нагадаємо: прорив греблі в районі Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) стався 25 січня. У результаті катастрофи більше 24 тисяч осіб були евакуйовані з небезпечної зони.

    Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала гребля, заявляє, що пожертвує 100 000 доларів сім'ям загиблих.

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