Прорив дамби в Бразилії: кількість загиблих зросла до 150



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Рятувальні роботи в штаті Мінас-Жерайс

Зниклими безвісти вважаються 182 людини

Кількість загиблих внаслідок прориву дамби на південному сході Бразилії зросла до 150 осіб.

Про це в середу, 6 лютого, повідмоляє Globo з посиланням на цивільну оборону штату Мінас-Жерайс.

Також повідомляється, що кількість зниклих безвісти становить 182 людини.

Раніше повідомлялося про 134 загиблих, ще 199 людей вважалися зниклими безвісти.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Серед постраждалих - люди, що проживають в цьому районі, і працівники гірничодобувної компанії. В результаті прориву греблі постраждали також рослинність і річки.

Нагадаємо: прорив греблі в районі Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) стався 25 січня. У результаті катастрофи більше 24 тисяч осіб були евакуйовані з небезпечної зони.

Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала гребля, заявляє, що пожертвує 100 000 доларів сім'ям загиблих.