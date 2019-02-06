  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Прорив дамби в Бразилії: кількість загиблих зросла до 150

    • Розсилка
    Рятувальні роботи в штаті Мінас-Жерайс - Прорив дамби в Бразилії: кількість загиблих зросла до 150
    Рятувальні роботи в штаті Мінас-Жерайс

    Зниклими безвісти вважаються 182 людини

    Кількість загиблих внаслідок прориву дамби на південному сході Бразилії зросла до 150 осіб.

    Про це в середу, 6 лютого, повідмоляє Globo з посиланням на цивільну оборону штату Мінас-Жерайс.

    Також повідомляється, що кількість зниклих безвісти становить 182 людини.

    Раніше повідомлялося про 134 загиблих, ще 199 людей вважалися зниклими безвісти.

    Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

    Серед постраждалих - люди, що проживають в цьому районі, і працівники гірничодобувної компанії. В результаті прориву греблі постраждали також рослинність і річки.

    Нагадаємо: прорив греблі в районі Белу-Орізонті (штат Мінас-Жерайс) стався 25 січня. У результаті катастрофи більше 24 тисяч осіб були евакуйовані з небезпечної зони.

    Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала гребля, заявляє, що пожертвує 100 000 доларів сім'ям загиблих.

    Читайте також
    стихійні лиха Бразилія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ