Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні

Демі-Лі каже, що володарка титулу повинна вміти «долати свої страхи» і допомагати іншим жінкам робити те ж саме.

22-річна представниця ПАР Демі-Лі Нель-Пітерс стала переможницею конкурсу краси «Міс Всесвіт», фінал якого пройшов у неділю, 26 листопада, в Лас-Вегасі. [GALLERY_BLOCK] Найкрасивіша дівчина Всесвіту є випускницею Північно-західного університету ПАР. Вона пройшла курси самооборони, які якось допомогли їй в момент збройного нападу.



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Демі-Лі каже, що володарка титулу повинна вміти «долати свої страхи» і допомагати іншим жінкам робити те ж саме.

22-річна представниця ПАР Демі-Лі Нель-Пітерс стала переможницею конкурсу краси «Міс Всесвіт», фінал якого пройшов у неділю, 26 листопада, в Лас-Вегасі.

Найкрасивіша дівчина Всесвіту є випускницею Північно-західного університету ПАР. Вона пройшла курси самооборони, які якось допомогли їй в момент збройного нападу.

Демі-Лі каже, що володарка титулу повинна вміти «долати свої страхи» і допомагати іншим жінкам робити те ж саме.

Джерело: trinixy.ru