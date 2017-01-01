Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
- Вчора, 10:40
-
Розсилка
Демі-Лі каже, що володарка титулу повинна вміти «долати свої страхи» і допомагати іншим жінкам робити те ж саме.
22-річна представниця ПАР Демі-Лі Нель-Пітерс стала переможницею конкурсу краси «Міс Всесвіт», фінал якого пройшов у неділю, 26 листопада, в Лас-Вегасі.
Найкрасивіша дівчина Всесвіту є випускницею Північно-західного університету ПАР. Вона пройшла курси самооборони, які якось допомогли їй в момент збройного нападу.
Читайте також
Демі-Лі каже, що володарка титулу повинна вміти «долати свої страхи» і допомагати іншим жінкам робити те ж саме.
Джерело: trinixy.ru