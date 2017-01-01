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    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні

    Демі-Лі каже, що володарка титулу повинна вміти «долати свої страхи» і допомагати іншим жінкам робити те ж саме.
    22-річна представниця ПАР Демі-Лі Нель-Пітерс стала переможницею конкурсу краси «Міс Всесвіт», фінал якого пройшов у неділю, 26 листопада, в Лас-Вегасі. [GALLERY_BLOCK] Найкрасивіша дівчина Всесвіту є випускницею Північно-західного університету ПАР. Вона пройшла курси самооборони, які якось допомогли їй в момент збройного нападу.
    • Вчора, 10:40
    • Розсилка

    Демі-Лі каже, що володарка титулу повинна вміти «долати свої страхи» і допомагати іншим жінкам робити те ж саме.

    22-річна представниця ПАР Демі-Лі Нель-Пітерс стала переможницею конкурсу краси «Міс Всесвіт», фінал якого пройшов у неділю, 26 листопада, в Лас-Вегасі.

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    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні
    Представниця ПАР здобула перемогу на «Міс Всесвіт-2017». Найяскравіші фото красуні

    Найкрасивіша дівчина Всесвіту є випускницею Північно-західного університету ПАР. Вона пройшла курси самооборони, які якось допомогли їй в момент збройного нападу.

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    Демі-Лі каже, що володарка титулу повинна вміти «долати свої страхи» і допомагати іншим жінкам робити те ж саме.

    Джерело: trinixy.ru

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