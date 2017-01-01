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    Президент Зімбабве Мугабе отримає $10 млн за добровільну відставку

    93-річний Роберт Мугабе буде до кінця життя отримувати зарплату, яка йому належала на посаді президента — 150 тисяч доларів
    За згоду добровільно піти у відставку колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе отримає 10 мільйонів доларів, імунітет для своєї родини і недоторканність сімейних бізнес-активів. Крім того, до кінця життя йому будуть платити президентську зарплату.  Про це повідомляє The Guardian з посиланням на анонімного члена правлячої
    • Сьогодні, 03:28
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    Роберт Мугабе і його дружина
    Роберт Мугабе і його дружина

    93-річний Роберт Мугабе буде до кінця життя отримувати зарплату, яка йому належала на посаді президента — 150 тисяч доларів

    За згоду добровільно піти у відставку колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе отримає 10 мільйонів доларів, імунітет для своєї родини і недоторканність сімейних бізнес-активів. Крім того, до кінця життя йому будуть платити президентську зарплату. 

    Про це повідомляє The Guardian з посиланням на анонімного члена правлячої партії «Зімбабвійський африканський національний союз — Патріотичний фронт».

    Як пише The Guardian, угода була укладена минулого тижня після переговорів між представниками Мугабе і високопоставленими політиками, близькими до Еммерсона Мнангагве, який 24 листопада став новим президентом Зімбабве.

    Джерело видання повідомило, що Роберт Мугабе і його сім'я отримають не менше 10 мільйонів доларів відступних. Перші 5 мільйонів колишньому президенту негайно заплатять готівкою, залишок суми він отримає в найближчі місяці.

    Крім того, 93-річний Роберт Мугабе буде до кінця життя отримувати зарплату, яка йому належала на посаді президента — 150 тисяч доларів. Його дружина, 52-річна Грейс Мугабе буде отримувати половину цієї суми, теж до кінця життя.

    Роберту Мугабе і його дружині дозволили залишити у власності їхній маєток у столиці Зімбабве Хараре, відомий під назвою Блакитний дах. Витрати на домашню прислугу, охорону, медичну допомогу та подорожі їм буде оплачувати державний бюджет.

    Угода також торкнулася бізнес-інтересів Мугабе. Активи колишнього президента і членів його сім'ї не будуть конфісковані, повідомив The Guardian чиновник, який мав відношення до переговорів про передачу влади в країні. За його словами, через труднощі в складанні списку всіх активів сім'ї Мугабе було відкладено оголошення про його відставку, яка очікувалася ще 19 листопада.

    Раніше у вівторок, 21 листопада, спікер парламенту Зімбабве заявив, що президент країни Роберт Мугабе пішов у відставку.

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