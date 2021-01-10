Протести проти газових тарифів: на Полтавщині двічі перекривали трасу (фото)

Рух трасою Київ-Харків перекривався в обласному центрі та в Пирятинському районі

У Полтавській області тривають протести проти підвищення цін на газ. Зокрема в обласному центрі протестувальниками було перекрито рух трасою Київ-Харків в межах міста. Як повідомляєвидання «Полтавщина», наразі обмежено проїзд на вул. Київське Шосе зі сторони Харкова до вулиці Грушевського.

Близько 20 мітингувальників протестують проти нових тарифів на газ та за його транспортування. Учасники мітингу перманентно пересуваються по пішохідному переході, у зв'язку з цим і обмежено рух.

За даними видання 9 січня на площі перед Полтавською ОДА та поблизу Полтавської міськради також відбулися мітинги проти тарифів на газ. Вчора участь у заході взяли близько 200 мітингувальників. 11 січня зібрання перед Полтавською облдержадміністрацією відновиться для вручення вимог представникам президентської вертикалі.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebookексдепутат Ігор Мосійчук, протести проти підвищення цін на газ тривають також в Пирятинському районі Полтавщини, де протестувальники перекрили рух трасою Київ-Харків у районі села Велика Круча.

Зазначимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила підвищення тарифу за розподіл газу у Полтаві до 2,31 гривень на метр кубічний.

Учора стало відомо про вибух на газогоні «Уренгой-Помари-Ужгород» неподалік від полтавського міста Лубни, мешканці якого також брали участь в протестах проти підвищення газових тарифів.