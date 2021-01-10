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    Протести проти газових тарифів: на Полтавщині двічі перекривали трасу (фото)

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Рух трасою Київ-Харків перекрито</p> - Протести проти газових тарифів: на Полтавщині двічі перекривали трасу (фото)

    Рух трасою Київ-Харків перекрито

    Фото: «Полтавщина»

    Рух трасою Київ-Харків перекривався в обласному центрі та в Пирятинському районі

    У Полтавській області тривають протести проти підвищення цін на газ. Зокрема в обласному центрі протестувальниками було перекрито рух трасою Київ-Харків в межах міста. Як повідомляєвидання «Полтавщина», наразі обмежено проїзд на вул. Київське Шосе зі сторони Харкова до вулиці Грушевського.

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    Протести проти газових тарифів: на Полтавщині двічі перекривали трасу (фото)
    Протести проти газових тарифів: на Полтавщині двічі перекривали трасу (фото)
    Протести проти газових тарифів: на Полтавщині двічі перекривали трасу (фото)

    Близько 20 мітингувальників протестують проти нових тарифів на газ та за його транспортування. Учасники мітингу перманентно пересуваються по пішохідному переході, у зв'язку з цим і обмежено рух.

    За даними видання 9 січня на площі перед Полтавською ОДА та поблизу Полтавської міськради також відбулися мітинги проти тарифів на газ. Вчора участь у заході взяли близько 200 мітингувальників. 11 січня зібрання перед Полтавською облдержадміністрацією відновиться для вручення вимог представникам президентської вертикалі.

    Як повідомляє на своїй сторінці у Facebookексдепутат Ігор Мосійчук, протести проти підвищення цін на газ тривають також в Пирятинському районі Полтавщини, де протестувальники перекрили рух трасою Київ-Харків у районі села Велика Круча.

    Зазначимо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила підвищення тарифу за розподіл газу у Полтаві до 2,31 гривень на метр кубічний.

    Учора стало відомо про вибух на газогоні «Уренгой-Помари-Ужгород» неподалік від полтавського міста Лубни, мешканці якого також брали участь в протестах проти підвищення газових тарифів.

    Теги: газ Ігор Мосійчук протест Полтавщина
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