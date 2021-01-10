Вибух газопроводу: розпочалося відновлення газопостачання в села Лубенського району

Горіння газу на місці аварії припинено і розпочато роботи по ремонту магістрального газопроводу

Майже три тисячі домогосподарств залишилися без газопостачання через вибух магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» поблизу с. Калайдинці Лубенського району, – повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Без газу опинилися 17 населених пунктів: Хоружівка, Лазірки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинці, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Іржавець, Полуніївка, Козаче.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що о 9 ранку фахівці розпочали відновлювати газопостачання в ці села. Уже подано газ в села Новооржицьке та Лазірки. АТ «Лубнигаз» просить своїх абонентів залишатися вдома та перекрити всі доступи до газового обладнання. Після оповіщення представниками газового господарства та старостами сіл розпочати пуск газу до помешкань.

При облдержадміністрації діє оперативний штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Оператор ГТС України виконав перший етап ліквідації аварії на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» і здійснив схему переключення подачі газу через ГРС «Куйбишево», щоб відновити газозабезпечення.

Транзиту газу до ЄС нічого не загрожує, потоки переключені через інші газогони і транспортування газу відбувається у штатному режимі.

Нині горіння газу на місці аварії припинено і розпочато роботи по ремонту магістрального газопроводу. Деталі та причини аварійної ситуації встановлюються та будуть повідомлені пізніше.

Нагадаємо, у суботу на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

Як повідомлялося раніше, у зоні аварії відбувалися масові протести мешканців Полтавської області проти підняття цін на газ.