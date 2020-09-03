За перше півріччя фахівці Житомиргазу виявили 270 крадіжок природного газу
Дуже часто у місцях несанкціонованих врізок виявляються витоки газу, які можуть призвести до вибухів
За шість місяців 2020 року у Житомирі та Житомирській області газовики зафіксували 270 випадків крадіжок газу. Майже 33% зафіксованих порушень пов’язані із втручанням у роботу побутових газових лічильників. Загальна сума завданих збитків склала понад 2,3 млн грн.
Cпоживачі Житомирщини вдаються до різноманітних махінацій: втручаються в роботу газового лічильника, щоб він «крутився» повільніше, «скручують» показники, організовують незаконні врізки в газопровід, а також самовільно підключають газове обладнання або ж відновлюють газопостачання.
«Найчастіше до махінацій вдаються споживачі сільських місцевостей, в кого велика опалювальна площа. Однак люди повинні розуміти, що бажання зекономити насправді грає з ними злий жарт. Крадіжки газу обійдуться набагато дорожче, аніж обліковане споживання. В результаті порушник заплатить за неврахований газ в розмірі граничної норми споживання, окрім того за крадіжку газу передбачена кримінальна відповідальність», – говорить директор технічний АТ «Житомиргаз» Сергій Колесник.
За 12 місяців минулого року недобросовісним споживачам нараховано до сплати 3,71 млн грн у зв’язку із несанкціонованим відбором природного газу. Після виявлення незаконних втручань більшість порушників визнає свою провину і сплачує за самовільний відбір газу передбачені законом штрафні санкції.
Якщо ж людина не визнає своєї вини та відмовляється компенсувати заподіяні збитки, питання про їх стягнення вирішується в судовому порядку. При цьому, за рішенням суду, на користь газорозподільного підприємства споживач-порушник має також сплатити ще й судові витрати.
Окрім того, що споживачі порушують закон, вони ще й наражають на небезпеку не лише себе, а й оточуючих людей. Дуже часто у місцях несанкціонованих врізок у газопроводи виявляються витоки природного газу, які можуть призвести до фатальних наслідків та вибухів.АТ «Житомиргаз» застерігає споживачів від таких вкрай небезпечних дій, аби крадіжка газу не стала фатальною. Якщо ви стали свідком крадіжки газу або самовільного втручання в газові мережі – негайно повідомте про це газорозподільну компанію. Це можна зробити за номером екстреної служби «104».