«Росія заплатить високу ціну». Порошенко зустрівся з рідними полонених моряків



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«Це є військовополонені, класично по Женевській Конвенції. І саме тому наша позиція буде дуже жорстка»

«Сьогодні ж дані доручення Міністру юстиції, щоб ми завершили підготовку подання до суду на Росію за цей акт агресії для того, щоб ті, хто віддав ці накази були притягнуті до відповідальності», - сказав президент Петро Порошенко під час зустрічі з рідними українським моряків, які знаходяться в полоні Кремля. Він також зазначив, що Російська Федерація «сама потрапила в цю пастку своєю абсолютною ненавистю до України, своєю злобою».

Він підкреслив, що українські моряки є військовополоненими: «Це є військовополонені, класично по Женевській Конвенції. І саме тому наша позиція буде дуже жорстка».

Президент додав, що «в більшості країн проти тих, хто брав участь в нападі на наших хлопців, будуть запроваджені санкції». «І ті, хто атакував, і ті, хто судив неправедним судом. Це має бути реакція всього світу на ті події, які відбулися. Непокараними ми не збираємось нікого залишати», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави також наголосив на необхідності посилення санкційної політики на дії Російської Федерації та повідомив, що зраз обговорюється пакет «азовських санкцій», які стосуватимуться фізичних осіб, що брали участь в агресії проти українських суден. Також плануються санкції щодо російських морських портів та російських кораблів.

«Щоб не було жодного сумніву, що Росія за агресію заплатить високу ціну. Ми нічого на гальмах не спустимо», - зазначив президент та додав, що «зараз працює група юристів, в тому числі й іноземні, які вивчають можливості притягнення Росії до відповідальності».

При цьому президент підкреслив, що «за Керченську протоку треба боротися». «Ми жодного клаптика української землі не віддамо», - підкреслив він.