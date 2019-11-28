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    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган

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    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган

    Ірландські «мандрівники» (англ. Irish Travellers), шельта (ірл. Lucht siúlta) - кочова етнічна група імовірно ірландського походження, яка проживає в Ірландії, Великобританії та США

    Самоназва - «пейві» (Pavee), їх також називають «ірландськими циганами». За оцінками 23 тисяч «пейві» живе в Ірландії, 15 тисяч у Великобританії і 7 тисяч в Сполучених Штатах Америки.

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    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган
    Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган

    Жозеф Філіп Бевіллард (Joseph Philippe Bevillard) народився в Бостоні, він почав малювати після того, як втратив слух у віці 3 років. Бевіллард зайнявся фотографією під час свого останнього року навчання в приватній школі в Массачусетсі. У 1985 році він вступив в Рочестерський технологічний інститут для вивчення фотографії, де провчився протягом 2 років, перш ніж змінити напрямок в кар'єрі через фінансові обставини.

    У 1990 році він повернувся до фотографії, щоб вчитися в Інституті мистецтв Бостона. Саме в 1990 році Жозеф Філіп розробив стиль для портретів людей, яких він зустрічав у нічних клубах та на вулиці.

    Після роботи в кількох великих фотолабораторіях в Массачусетсі в другій половині 1990 року він переїхав до Ірландії, щоб почати свій бізнес з управління нерухомістю. У 2007 році Жозеф Філіп повернувся до фотографування портретів, використовуючи ту ж камеру і стиль, що і на початку 1990-х.

    У 2010 році він почав новий проекту, фотографуючи ірландських мандрівників. Фотограф заробляє на життя продажем гравюр, майстер-класами та приватним репетиторством.

    США фотограф
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