Розкіш поєднана зі злиднями. Як виглядає життя ірландських циган



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірландські «мандрівники» (англ. Irish Travellers), шельта (ірл. Lucht siúlta) - кочова етнічна група імовірно ірландського походження, яка проживає в Ірландії, Великобританії та США

Самоназва - «пейві» (Pavee), їх також називають «ірландськими циганами». За оцінками 23 тисяч «пейві» живе в Ірландії, 15 тисяч у Великобританії і 7 тисяч в Сполучених Штатах Америки.

Жозеф Філіп Бевіллард (Joseph Philippe Bevillard) народився в Бостоні, він почав малювати після того, як втратив слух у віці 3 років. Бевіллард зайнявся фотографією під час свого останнього року навчання в приватній школі в Массачусетсі. У 1985 році він вступив в Рочестерський технологічний інститут для вивчення фотографії, де провчився протягом 2 років, перш ніж змінити напрямок в кар'єрі через фінансові обставини.

У 1990 році він повернувся до фотографії, щоб вчитися в Інституті мистецтв Бостона. Саме в 1990 році Жозеф Філіп розробив стиль для портретів людей, яких він зустрічав у нічних клубах та на вулиці.

Після роботи в кількох великих фотолабораторіях в Массачусетсі в другій половині 1990 року він переїхав до Ірландії, щоб почати свій бізнес з управління нерухомістю. У 2007 році Жозеф Філіп повернувся до фотографування портретів, використовуючи ту ж камеру і стиль, що і на початку 1990-х.

У 2010 році він почав новий проекту, фотографуючи ірландських мандрівників. Фотограф заробляє на життя продажем гравюр, майстер-класами та приватним репетиторством.