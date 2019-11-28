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    «Новачок», яким Росія отруїла Скрипаля, внесли до списку заборонених речовин

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    <p>Отруєння Скрипаля та його дочки &laquo;Новачком&raquo; сталося у березні 2018 року</p> - «Новачок», яким Росія отруїла Скрипаля, внесли до списку заборонених речовин

    Отруєння Скрипаля та його дочки «Новачком» сталося у березні 2018 року

    Нідерланди, Канада та США добилися внесення «Новачка» до списку заборонених

    Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) внесла нервово-паралітичну речовину «Новачок» до списку заборонених.

    Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

    «Нідерланди, Канада та США невтомно працювали над досягненням сьогоднішнього результату: ОЗХЗ заборонила «Новачок». Я повністю підтримую цю рішучу відповідь на хімічну атаку в Солсбері», – написав міністр.

    Як відомо, поліція Великої Британії вивчає роль президента Росії Володимира Путіна у хімічній атаці на колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері.

    Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

    Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому Скрипаль і його донька Юлія не загинули.

    Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

    Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.

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