«Новачок», яким Росія отруїла Скрипаля, внесли до списку заборонених речовин

Нідерланди, Канада та США добилися внесення «Новачка» до списку заборонених

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) внесла нервово-паралітичну речовину «Новачок» до списку заборонених.

Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

«Нідерланди, Канада та США невтомно працювали над досягненням сьогоднішнього результату: ОЗХЗ заборонила «Новачок». Я повністю підтримую цю рішучу відповідь на хімічну атаку в Солсбері», – написав міністр.

The Netherlands, Canada and the US have worked tirelessly to achieve today’s result: the @OPCW now bans deadly chemicals Novichoks. I fully support this strong response to the #Salisbury chemical attack! pic.twitter.com/px1M0ava18