«Новачок», яким Росія отруїла Скрипаля, внесли до списку заборонених речовин



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Отруєння Скрипаля та його дочки «Новачком» сталося у березні 2018 року

Нідерланди, Канада та США добилися внесення «Новачка» до списку заборонених

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) внесла нервово-паралітичну речовину «Новачок» до списку заборонених.

Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

«Нідерланди, Канада та США невтомно працювали над досягненням сьогоднішнього результату: ОЗХЗ заборонила «Новачок». Я повністю підтримую цю рішучу відповідь на хімічну атаку в Солсбері», – написав міністр.

The Netherlands, Canada and the US have worked tirelessly to achieve today’s result: the @OPCW now bans deadly chemicals Novichoks. I fully support this strong response to the #Salisbury chemical attack! pic.twitter.com/px1M0ava18 — Stef Blok (@ministerBlok) 27 ноября 2019 г.

Як відомо, поліція Великої Британії вивчає роль президента Росії Володимира Путіна у хімічній атаці на колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері.

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

Радянський вчений Віл Мірзаянов, який брав участь у створенні хімічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії «Новачок», пояснив, чому Скрипаль і його донька Юлія не загинули.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.