США зробили жорстку заяву щодо російського втручання у війну в Лівії



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Заступник Держсекретаря від імені США закликав всі сторони до деескалації

Російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, «неймовірно дестабілізуючи ситуацію» в країні. Про це повідомив журналістам помічник Держсекретаря США Девід Шенкер.

«Російські регулярні війська та сили «Вагнера» дислокуються у великих кількостях на місце на підтримку Лівійської національної армії. Ми вважаємо це надзвичайно дестабілізуючим. Те, як ця організація і росіяни зокрема діяли раніше, створює передчуття значних жертв серед цивільного населення», - заявив Шенкер.

Заступник Держсекретаря від імені США закликав всі сторони до деескалації, досягнення домовленості про припинення вогню і впровадження конкретних кроків до політичного врегулювання.

«Сполучені Штати віддані безпеці та процвітанню народу Лівії. Щоб це стало реальністю, потрібна справжня готовність зовнішніх діячів припинити розпалювати насильство. Зокрема, військове втручання Росії загрожує миру, безпеці та стабільності Лівії», - наголосив Шенкер і закликав європейські країни більше долучатись до вирішення цього питання.

До слова, раніше The New York Times з посиланням на європейські служби безпеки повідомило, що учасники збройних конфліктів в Лівії і на Донбасі отримували схожі поранення.

Джерело: Голос Америки