Вчені знайшли простий спосіб підвищити самооцінку
Дослідники проводили експеримент виключно на жінках, проте його результати є актуальними і для чоловіків
Дослідники стверджують, що людям треба менше дивитися у дзеркало
Людині для того, щоб підвищити самооцінку, потрібно просто рідше дивитися у дзеркало.
До такого висновку прийшли вчені з університету штату Флорида (США), повідомляє MedicalXpress.
Дослідники проводили експеримент виключно на жінках, проте його результати є актуальними і для чоловіків.
У порівнянні з групою, яку не просили змінити свою поведінку, обмеження (частого використання дзеркал - ред.) значно знижувало незадоволеність зовнішністю, тілом, зменшувало депресію і соціальну тривогу.
За словами вчених, в майбутньому необхідно провести додаткові дослідження, однак вже отримані результати дуже обнадійливі для фахівців.