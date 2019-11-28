Вчені знайшли простий спосіб підвищити самооцінку



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Дослідники проводили експеримент виключно на жінках, проте його результати є актуальними і для чоловіків

Дослідники стверджують, що людям треба менше дивитися у дзеркало

Людині для того, щоб підвищити самооцінку, потрібно просто рідше дивитися у дзеркало.

До такого висновку прийшли вчені з університету штату Флорида (США), повідомляє MedicalXpress.

Дослідники проводили експеримент виключно на жінках, проте його результати є актуальними і для чоловіків.

У порівнянні з групою, яку не просили змінити свою поведінку, обмеження (частого використання дзеркал - ред.) значно знижувало незадоволеність зовнішністю, тілом, зменшувало депресію і соціальну тривогу.

За словами вчених, в майбутньому необхідно провести додаткові дослідження, однак вже отримані результати дуже обнадійливі для фахівців.