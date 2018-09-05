  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)

    • Розсилка
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)

    Із зони лиха евакуйовано понад 1,2 мільйона чоловік

    Більше доби на західному узбережжі Японії вирував тайфун «Джебі». На думку експертів, він став найсильнішим за останні чверть століття.

    Читайте також

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)
    Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)

    Вітер швидкістю 220 км/год валив дерева, перевертав автомобілі, руйнував різні конструкції. Величезні хвилі перекидали кораблі і руйнували мости. Багато прибережних міст були затоплені, скасовано близько 700 рейсів, із зони лиха евакуйовано понад 1,2 мільйона чоловік.

    Джерело: trinixy.ru

    Читайте також
    стихійні лиха Японія Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ