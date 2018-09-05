Руйнівні наслідки тайфуну «Джебі» у Японії (фото)



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Із зони лиха евакуйовано понад 1,2 мільйона чоловік

Більше доби на західному узбережжі Японії вирував тайфун «Джебі». На думку експертів, він став найсильнішим за останні чверть століття.

Вітер швидкістю 220 км/год валив дерева, перевертав автомобілі, руйнував різні конструкції. Величезні хвилі перекидали кораблі і руйнували мости. Багато прибережних міст були затоплені, скасовано близько 700 рейсів, із зони лиха евакуйовано понад 1,2 мільйона чоловік.

Джерело: trinixy.ru