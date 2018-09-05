Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)



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Уряд стверджує, що невеликі греблі порушили умови проживання та розмноження багатьох рідкісних видів риб

У гірському селі в провінції Сичуань на південному заході Китаю влада в цьому році знесла сім невеликих гребель уздовж річки, щоб зупинити незаконні розробки в новому природному заповіднику. Це знесення є частиною загальнонаціональної програми щодо закриття сотень крихітних і часто старих гребель і турбін, і наведення порядку в масовому секторі гідроенергетики Китаю після багатьох років безконтрольного будівництва.

Уряд повідомив, що невеликі греблі порушили умови проживання та розмноження багатьох рідкісних видів риб, хоча зелені групи стверджують, що збиток, нанесений великими греблями, є більш серйозним, а цілі міста і екосистеми занурені в воду, що, за їхніми словами, збільшує ризик землетрусів, зсувів і навіть зміни клімату.