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    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)

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    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)

    Уряд стверджує, що невеликі греблі порушили умови проживання та розмноження багатьох рідкісних видів риб

    У гірському селі в провінції Сичуань на південному заході Китаю влада в цьому році знесла сім невеликих гребель уздовж річки, щоб зупинити незаконні розробки в новому природному заповіднику. Це знесення є частиною загальнонаціональної програми щодо закриття сотень крихітних і часто старих гребель і турбін, і наведення порядку в масовому секторі гідроенергетики Китаю після багатьох років безконтрольного будівництва.

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    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)
    Як у Китаї влада бореться з незаконними греблями (фото)

    Уряд повідомив, що невеликі греблі порушили умови проживання та розмноження багатьох рідкісних видів риб, хоча зелені групи стверджують, що збиток, нанесений великими греблями, є більш серйозним, а цілі міста і екосистеми занурені в воду, що, за їхніми словами, збільшує ризик землетрусів, зсувів і навіть зміни клімату.

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