  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Під час тайфуну «Джебі» у Японії загинуло щонайменше 10 людей (відео)

    • Розсилка
    Під час тайфуну «Джебі» у Японії загинуло щонайменше 10 людей (відео)

    «Джебі» став новим ударом у низці тайфунів, які накрили в цей сезон Японію

    У Японії через найсильніший за останні 25 років тайфун «Джебі» загинули вже 10 осіб.

    Близько 3 тисяч осіб були змушені провести ніч у будівлі Міжнародного аеропорту Кансай. Вже сьогодні з ранку туристів, які застрягли, почали перевозити на човнах і автобусах у сусідній аеропорт Кобе.

    Читайте також

    «Джебі» став новим ударом у низці тайфунів, які накрили в цей сезон Японію. На сьогодні від негоди, проливних дощів, повеней і зсувів загинуло близько 220 осіб.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    стихійні лиха Японія аеропорт Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ