Під час тайфуну «Джебі» у Японії загинуло щонайменше 10 людей (відео)



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«Джебі» став новим ударом у низці тайфунів, які накрили в цей сезон Японію

У Японії через найсильніший за останні 25 років тайфун «Джебі» загинули вже 10 осіб.

Близько 3 тисяч осіб були змушені провести ніч у будівлі Міжнародного аеропорту Кансай. Вже сьогодні з ранку туристів, які застрягли, почали перевозити на човнах і автобусах у сусідній аеропорт Кобе.

«Джебі» став новим ударом у низці тайфунів, які накрили в цей сезон Японію. На сьогодні від негоди, проливних дощів, повеней і зсувів загинуло близько 220 осіб.

Джерело: Радіо Свобода