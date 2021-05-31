Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці

Зокрема, Метт намагається віднайти в лондонській метушні яскраві моменти, як показують наскільки неймовірним може бути повсякденне міське життя столиці.

Метт Стюарт блискуче знає вулиці Лондона. Він фотографує їх з великим азартом, намагаючись залишатися непоміченим в натовпі. Рефлекс фотографа тут же спрацьовує, як тільки він бачить щось цікаве, наприклад, дога в кабріолеті, який виглядає як водій, випадкове поєднання кольорів, щасливу зустріч персонажів з рекламного щита і перехожих.

Іноді його зображення викликають сміх, іноді змушують задуматися. У більшості випадків хочеться поглянути на них двічі.