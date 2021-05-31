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    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці

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    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці

    Іноді ці зображення викликають сміх, іноді змушують задуматися

    Останні 20 років фотограф Метт Стюарт знімає в британській столиці, де намагається знаходити щось сюрреалістично, прекрасне і смішне.

    Зокрема, Метт намагається віднайти в лондонській метушні яскраві моменти, як показують наскільки неймовірним може бути повсякденне міське життя столиці.

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    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці
    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці

    Метт Стюарт блискуче знає вулиці Лондона. Він фотографує їх з великим азартом, намагаючись залишатися непоміченим в натовпі. Рефлекс фотографа тут же спрацьовує, як тільки він бачить щось цікаве, наприклад, дога в кабріолеті, який виглядає як водій, випадкове поєднання кольорів, щасливу зустріч персонажів з рекламного щита і перехожих.

    Іноді його зображення викликають сміх, іноді змушують задуматися. У більшості випадків хочеться поглянути на них двічі.

    Теги: фотограф Велика Британія
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    Смішні, курйозні та прекрасні: незвичний погляд на лондонські вулиці