У ЗМІ просочилися фото з таємної весільної церемонії прем’єра Британії

Борис Джонсон і Керрі Сімондс повінчалися в католицькому Вестмінстерському соборі

Керрі Сімондс – вже третя дружина 56-річного Бориса Джонсона

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у суботу, 29 травня, одружився зі своєю нареченою Керрі Сімондс на таємній церемонії.

Фото з церемонії було опубліковане у ЗМІ на наступний день, 30 травня.

Джонсон і Сімондс повінчалися в католицькому Вестмінстерському соборі в оточенні близьких друзів і членів сім'ї, пише BBC.

На весіллі згідно з карантинними правилами могли бути присутніми 30 людей. Список гостей тримається в таємниці, а сама церемонія пройшла в атмосфері суворої секретності.

Керрі Сімондс – вже третя дружина 56-річного Бориса Джонсона. Рік тому, у квітні 2020-го, у пари народився син. Хлопчика назвали Вілфред Лоурі Ніколас Джонсон.

Раніше повідомлялося, що пара одружиться наступного року, проте один із гостей заявив, що офіційна дата весілля в 2022 році є вигадкою. Відзначається, що про таємну церемонію не знали навіть співробітники прем'єр-міністра в його резиденції на Бейкер-стріт.

Раніше у 2020 році Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

Влітку 2019 року Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною.

Зі своєю другою дружиною Борис Джонсон розійшовся в 2018 році. У них четверо спільних дітей.