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    У ЗМІ просочилися фото з таємної весільної церемонії прем’єра Британії

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    Борис Джонсон і Керрі Сімондс повінчалися в&nbsp;католицькому Вестмінстерському соборі - У ЗМІ просочилися фото з таємної весільної церемонії прем’єра Британії

    Борис Джонсон і Керрі Сімондс повінчалися в католицькому Вестмінстерському соборі

    Колаж: Daily Express

    Керрі Сімондс – вже третя дружина 56-річного Бориса Джонсона

    Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон у суботу, 29 травня, одружився зі своєю нареченою Керрі Сімондс на таємній церемонії.

    Фото з церемонії було опубліковане у ЗМІ на наступний день, 30 травня.

    Джонсон і Сімондс повінчалися в католицькому Вестмінстерському соборі в оточенні близьких друзів і членів сім'ї, пише BBC.

    На весіллі згідно з карантинними правилами могли бути присутніми 30 людей. Список гостей тримається в таємниці, а сама церемонія пройшла в атмосфері суворої секретності.

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    У ЗМІ просочилися фото з таємної весільної церемонії прем’єра Британії
    У ЗМІ просочилися фото з таємної весільної церемонії прем’єра Британії
    У ЗМІ просочилися фото з таємної весільної церемонії прем’єра Британії

    Керрі Сімондс – вже третя дружина 56-річного Бориса Джонсона. Рік тому, у квітні 2020-го, у пари народився син. Хлопчика назвали Вілфред Лоурі Ніколас Джонсон.

    Раніше повідомлялося, що пара одружиться наступного року, проте один із гостей заявив, що офіційна дата весілля в 2022 році є вигадкою. Відзначається, що про таємну церемонію не знали навіть співробітники прем'єр-міністра в його резиденції на Бейкер-стріт.

    Раніше у 2020 році Джонсон та його подруга оголосили про свої заручини та майбутнє поповнення у родині.

    Влітку 2019 року Джонсон став першим в історії британським прем'єром, який проживає на Даунінг-стріт, 10, з жінкою, яка не є його законною дружиною.

    Зі своєю другою дружиною Борис Джонсон розійшовся в 2018 році. У них четверо спільних дітей.

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    Теги: весілля Велика Британія дружина Борис Джонсон
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    У ЗМІ просочилися фото з таємної весільної церемонії прем’єра Британії