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    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал

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    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал

    Звалище є домом для сотень бродячих корів, собак, щурів і людей

    Звалище Газіпур в Нью-Делі займає простір 40 футбольних полів і має висоту 65 метрів. З кожним роком воно стає вищим на 10 метрів. Якщо звалище продовжить рости з поточною швидкістю, то скоро буде вищим, ніж легендарний Тадж-Махал, висота якого сягає близько 73 метрів.

    Звалище відкрили в 1984 році, але вже в 2002 році хотіли закрити, так як воно не справлялася з величезною кількістю сміття.

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    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал
    Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал

    Однак і нині щодня в Газіпур скидається близько 2000 тонн сміття. Звалище є домом для сотень бродячих корів, собак, щурів і людей.

    Тут часто виникають пожежі через виділення метану, на їх гасіння йдемо багато часу і сил.

    З відходів виділяються токсичні рідини, які стікають в довколишній канал і отруюють грунтові води.

    Звалище отруює повітря, воду і грунт, а мешканці прилеглих районів страждають від смороду і часто хворіють.

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