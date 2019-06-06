Сміттєзвалище Газіпур в Делі незабаром стане вищим за легендарний Тадж-Махал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звалище є домом для сотень бродячих корів, собак, щурів і людей

Звалище Газіпур в Нью-Делі займає простір 40 футбольних полів і має висоту 65 метрів. З кожним роком воно стає вищим на 10 метрів. Якщо звалище продовжить рости з поточною швидкістю, то скоро буде вищим, ніж легендарний Тадж-Махал, висота якого сягає близько 73 метрів.

Звалище відкрили в 1984 році, але вже в 2002 році хотіли закрити, так як воно не справлялася з величезною кількістю сміття.

Однак і нині щодня в Газіпур скидається близько 2000 тонн сміття. Звалище є домом для сотень бродячих корів, собак, щурів і людей.

Тут часто виникають пожежі через виділення метану, на їх гасіння йдемо багато часу і сил.

З відходів виділяються токсичні рідини, які стікають в довколишній канал і отруюють грунтові води.

Звалище отруює повітря, воду і грунт, а мешканці прилеглих районів страждають від смороду і часто хворіють.