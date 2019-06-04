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    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса

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    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса

    Минулого тижня каліфорнійське місто прийняло рішення не обмежувати кількість майна, яке бездомні можуть мати на Скід Роу

    Жахливі фотографії з центру Лос-Анджелеса (США) показують проблеми, з якими стикається місто через сміття і гризунів - нещодавно мегаполіс шокував спалах черевного тифу.

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    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса
    Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса

    Минулого тижня каліфорнійське місто прийняло рішення не обмежувати кількість майна, яке бездомні можуть мати на Скід Роу. Такий крок змусив багатьох місцевих мешканців хвилюватися про те, що станс прав в цьому районі лише погіршиться.

    Влада тепер стверджує, що вони позбудуться холодильників, диванів та інших великих предметів, розкиданих по всьому 50-квартальному району в центрі міста. Але це не вирішить проблему з бездомними, сміттям і щурами.

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