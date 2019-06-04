Сміття, щурі та безхатьки. Моторошні фото з самого центру Лос-Анджелеса



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Минулого тижня каліфорнійське місто прийняло рішення не обмежувати кількість майна, яке бездомні можуть мати на Скід Роу

Жахливі фотографії з центру Лос-Анджелеса (США) показують проблеми, з якими стикається місто через сміття і гризунів - нещодавно мегаполіс шокував спалах черевного тифу.

Минулого тижня каліфорнійське місто прийняло рішення не обмежувати кількість майна, яке бездомні можуть мати на Скід Роу. Такий крок змусив багатьох місцевих мешканців хвилюватися про те, що станс прав в цьому районі лише погіршиться.

Влада тепер стверджує, що вони позбудуться холодильників, диванів та інших великих предметів, розкиданих по всьому 50-квартальному району в центрі міста. Але це не вирішить проблему з бездомними, сміттям і щурами.