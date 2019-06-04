У Східній Європі кількість хворих на ВІЛ-інфекції зросла на 30% - ООН



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Цифра смертності внаслідок захворювань пов'язаних зі СНІДом знизилась вдвічі

Основна причина поширення хвороби – кримінальне переслідування за одностатеві стосунки, вживання ін'єкційних наркотиків та секспослуги - ООН

У Східній Європі та Центральній Азії збільшився показник нових випадків захворювання на ВІЛ-інфекції. Про це повідомляється у новинах ООН.

«Коли 18 років тому Генеральна Асамблея ООН проводила першу спеціальну сесію, присвячену цій епідемії, світ без СНІДу неможливо було уявити. З тих пір у боротьбі з вірусом імунодефіциту вдалось досягти неймовірного прогресу», - йдеться в доповіді Генерального секретаря, що обговорили учасники засідання Генеральної Асамблеї ООН, присвяченого реалізації Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Цифра смертності внаслідок захворювань пов'язаних зі СНІДом знизилась вдвічі. А кількість нових випадків зараження в дорослих - на 19%, оскільки за останнє десятиріччя вдалось збільшити доступ до антиретровірусних препаратів та контрацептивів, проте такий успіх оминув деякі регіони.

У країнах близького Сходу та Північної Африки позначка хворих збільшилась на 11%, а у країнах Східної Європи та Центральної Азії - на 30%. Такі показники збільшення сплеску хвороби спостерігаються з 2010 року.

Основна причина поширення хвороби – кримінальне переслідування за одностатеві стосунки, вживання ін'єкційних наркотиків та секспослуги. Всі ці міри заганяють людей в підпілля, вони бояться звертатися за допомогою, проходити тестування. А це означає, що вірус виявляється вже на пізній стадії, лікування розпочинається невчасно. Велика кількість хворих не дотримується режиму лікування і тим самим підвищує ризик поширення захворюваності.

«У більшості країн у всіх регіонах з будь-яким рівнем доходу є можливості для того, щоб до 2030 року покінчити з епідемією СНІДу як загрозою суспільному здоров'ю», - підсумував Генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, що нещодавно відзначався Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу.