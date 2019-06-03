Кожна зміна влади в центральноазійських республіках створює для Росії нові проблеми

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Франк-Вальтер Штайнмаєр з дружиною в аеропорту Ташкента

Сутичка за Ташкент - АЕС проти Volkswagen

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Российский премьер Дмитрий Медведев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) всего на пару дней разминулись в Узбекистане. Вслед за ними туда приезжает председатель Европейского совета Дональд Туск. Зачем все они обхаживают нового узбекского лидера Шавката Мирзиёева, и есть ли у кого-либо шанс построить эксклюзивные отношения с Узбекистаном?

Время перемен

Совсем недавно в отставку с поста президента Казахстана ушел бессменный руководитель республики Нурсултан Назарбаев. Он сохранил полный контроль над госаппаратом и после этого, но все же любой транзит власти - это перемены. Так что все, кого интересует Центральная Азия, внимательно наблюдают за крупнейшей местной экономикой - Казахстаном. Однако там реальные перемены только предстоят, если вообще произойдут, тогда как соседний Узбекистан на глазах и ощутимо меняется.

В 2016 году умер местный бессменный лидер Ислам Каримов, чье правление в последние годы приобрело черты классической восточной деспотии с принудительным, почти рабским, трудом, арестами недовольных, пытками. Сменивший его Шавкат Мирзиёев, хоть и был до этого премьер-министром, проводит иную политику. Настолько иную, что и Россия, и Евросоюз не скрывают заинтересованности в сотрудничестве с Узбекистаном.

Дело, впрочем, в первую очередь не в постепенном, робком восстановлении отдельных гражданских свобод, а скорее в гарантии инвестиций и наличии в Узбекистане дешевых рабочих рук.

«Россия, вперед!»

Москва начала выстраивать отношения с новыми узбекскими властями сразу после того, как стало понятно, за кем осталась победа во внутриреспубликанской борьбе. И всего за пару лет это сотрудничество заметно расширилось. Товарооборот двух стран, по словам Дмитрия Медведева, вырос более чем на 20−25 процентов, достиг 4,5 млрд долларов. Теперь среди стран СНГ Узбекистан - один из крупнейших партнеров России.

И Москва стремится привязать его к себе еще крепче. Речь и о надеждах на повышение товарооборота более чем вдвое, и о сотрудничестве в аграрной сфере, и даже о планах строительства в Узбекистане первой в этой стране АЭС - скорее всего, как это водится, за счет российских же кредитов.

Есть наверняка и другие причины, кроме извлечения экономической выгоды. При Каримове Узбекистан был сильнейшей военной державой Центральной Азии, и это положение вряд ли изменилось. Кроме того, для России он остается практически неисчерпаемым источником рабочей силы. Причем отнюдь не только неквалифицированной, как принято считать. Подчеркивает это тот простой факт, что вместе с массой других соглашений, подписание которых приурочили к визиту Медведева в Узбекистан, была достигнута и договоренность о взаимном признании дипломов. Теперь выпускникам узбекских вузов, одним из которых стал, кстати, филиал российского МГИМО, для признания их образования в России не потребуется даже нострификация диплома.

Москва явно стремится максимально втянуть Узбекистан в свое правовое пространство и подтянуть к своим стандартам, чтобы, даже если он собрался уходить, сделать это было бы так же сложно, как после распада СССР. Даром, что ли, в эту республику гости из правительства России ездят практически как на дачу: в начале месяца был глава МИД РФ Сергей Лавров, перед Медведевым - министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Новый евразийский курс?

Переменами в Узбекистане активно интересуется не только Россия. Перед Медведевым в Ташкенте побывал президент Германии, бывший министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. А в начале июня туда в рамках центральноазиатского турне приедет и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Штайнмайер, надо отметить, приехал не с пустыми руками. Возможно, в Узбекистане откроется сборочное производство Volkswagen с объемом инвестиций около 40 млн евро. Это, конечно, не предложение построить АЭС, но для рядового местного потребителя, может, даже и интереснее. Не говоря уже о том, что отдача в этом проекте явно будет быстрее.

Штайнмайер в свое время был фактически автором новой стратегии взаимодействия ЕС с Центральной Азией, которую тогда так и не приняли. Но интерес к этому региону он явно не утратил. Как и в России, в Германии понимают: Узбекистан - это не Туркмения с ее газом и не Казахстан с его более диверсифицированной, инвестиционно привлекательной экономикой, зато это отличный потенциальный источник рабочей силы, за которую ФРГ и РФ, судя по их миграционным стратегиям, неизбежно будут конкурировать в ближайшие годы, если не десятилетия.

Джерело: Deutsche Welle

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