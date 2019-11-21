Спогади, які ніколи не зітруться з пам'яті. Фантастичні фото з Євромайдану



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Сотні тисяч українців стояли на Майдані протягом трьох місяців холодної зими заради незалежності і свободи. За вільну людину у вільній країні

21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

День Гідності і Свободи відзначається 21 листопада як день початку двох українських революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

Тож, 21, 22 та 23 листопада в Києві та по всій Україні планується проведення масових заходів, уточнили у МВС.

Очільник Нацгвардії України Микола Балан зазначив, що згідно з уже затвердженим планами, на вулицях столиці патрулюватиме достатня кількість солдат Нацгвардії.

«Серед них будуть і групи пожежогасіння, і моніторингу, і групи медичного забезпечення. А для забезпечення стійкого зв’язку ми плануємо розгорнути додатковий пункт управління та забезпечити додаткові резерви», - додав Балан.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк підкреслив, що МВС робить усе можливе, щоб заходи пройшли спокійно по всій країні.