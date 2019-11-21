Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи



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До Дня Гідності та Свободи в Києві протягом листопада відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи

День Гідності і Свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.

Його встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Саме 21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Попрання законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.

До Дня Гідності та Свободи в Києві протягом листопада відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи.

«Зокрема, 21 листопада на Алеї Героїв Небесної Сотні і в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться заходи, приурочені до Дня Гідності та Свободи. А на Майдані Незалежності (з боку Головпоштамту) відкриється фотовиставка «Два століття - одна війна», - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті КМДА у вівторок.

Для вихованців Палацу дітей та юнацтва цього дня буде організована зустріч «Революція Гідності - революція свободи» з учасниками революції Гідності.

Напередодні, 20 листопада, на Майдані Незалежності стартував виставковий проект до Дня Гідності та Свободи «100 років боротьби», який триватиме до 1 березня.

До 27 листопада кияни можуть відвідати виставку літератури «Україна понад усе» в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих. А також до 26 листопада ознайомитися з експонатами виставки архівних документів «До Дня Гідності та Свободи» в Державному архіві міста Києва.