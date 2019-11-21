Київ відзначає День Гідності та Свободи (програма заходів)



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Заходи до річниці Євромайдану триватимуть у столиці протягом листопада

До Дня Гідності та Свободи у Києві триватимуть меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи.

Зокрема, 21 листопада на Алеї Героїв Небесної Сотні та в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться заходи, приурочені Дню Гідності та Свободи. А на Майдані Незалежності (зі сторони Головпоштамту) відкриється фотовиставка «Два століття – одна війна». Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Участь у пам’ятних заходах і церемоніях покладання квітів візьмуть представники міської влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, учасники революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 років, учасники Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях.

Для вихованців Палацу дітей та юнацтва в цей день буде організовано зустріч «Революція Гідності – революція свободи» із учасниками Революції Гідності. У Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» пройдуть зустріч із «живою книгою» і виставки матеріалів «Євромайдан: як перемогла гідність».

Національний музей Революції Гідності опублікував перелік заходів, які відбуватимуться у Києві 21 листопада:

10:00–11:00

Поминальний молебень та покладання квітів

Місце: каплиця архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні, 6, м. Київ

10:00–19:00

Упродовж дня можна долучитися до екскурсійних програм «Назустріч Свободі» та побачити тематичне відео в Інформаційно-виставковковому центрі Музею Майдану, а також пройти екскурсійним маршрутом «Місця Революції Гідності» в центральній частині Києва

14:00–17:00

«Київ незламний». Мистецький захід – кіно, фото, музика за участі режисера Філа Стронґмена, фотографа Володимира Шуваєва та піаністки й художниці Влади Бучко

Місце: колонна зала КМДА, вул. Хрещатик, 36, м. Київ

16:00–18:00

Відкриття виставкового простору й виставки з однойменною назвою «М3: Майдан. Меморіал. Музей» на місці будівництва Музею Революції Гідності

Місце: алея Героїв Небесної Сотні, 5, м. Київ

У межах відкриття відбудуться:

16:20–17:00 – престур для ЗМІ

17:00–18:00 – офіційне відкриття виставкового простору

18:00–19:00

Молитва за Небесною Сотнею й запалення свічок

Місце: каплиця архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні, 6, м. Київ

Напередодні, 20 листопада, на Майдані Незалежності стартує виставковий проект до Дня Гідності та Свободи «100 років боротьби», який триватиме до 1 березня. У Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва проведуть зустріч-дискусію «Події, що змінили Україну».

До 27 листопада кияни можуть відвідати виставку літератури «Україна понад усе!» в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих. А також до 26 листопада ознайомитись із експонатами виставки архівних документів «До Дня Гідності та Свободи» у Державному архіві м. Києва.

Окрім того, протягом усього листопада триватимуть тематичні уроки, виховні години, лекції, творчі проекти, конкурси і квести, зустрічі учнівської молоді з учасниками Революції Гідності та Операції об’єднаних сил, покладання квітів до пам’ятних знаків учасникам Революції Гідності, проведення меморіальних заходів біля пам’ятних знаків, розташованих на території освітніх закладів Києва.