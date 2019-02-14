Справжні друзі людини: в США вибрали головну собаку країни
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Переможець 143 Міжнародної виставки собак Westminster Kennel Club Dog Show фокстер'єр на прізвисько King
У конкурсі брали участь 2800 собак 203 порід
У Нью-Йорку пройшло престижне дог-шоу Westminster Kennel Club Dog Show, переможець якого вважається головним собакою США.
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В цьому році переміг пес породи фокстер'єр на прізвисько Король (King). Собака цієї породи перемогла в 15-й раз за всю історію виставки. У конкурсі брали участь 2800 собак 203 порід.
Джерело: Газета.Ru