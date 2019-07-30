Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika

29 липня в Caribbean Club Concert Hall виступила свіжа кров української джазової сцени - співачка Ivonika. Ця дівчина наповнює музику колоритним та особливим звучанням.

На концерті пролунали авторські композиції співачки та пісні легендарних виконавців, таких як Сем Кук, Отіс Реддінг, Етта Джеймс та Емі Вайнгауз.

Родзинкою концерту став дует співачки з Олександром Tall Guy Ремезом, фронтменом одного з найвідоміших українських рокабілі-бендів «Руки’в Брюки».