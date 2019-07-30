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    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika

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    Ivonika&nbsp;наповнює музику колоритним та особливим звучанням - Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Ivonika наповнює музику колоритним та особливим звучанням

    Під час виступу пролунали авторські композиції співачки та пісні легендарних виконавців Сем Кук, Отіс Реддінг, Етта Джеймс та Емі Вайнгауз

    29 липня в Caribbean Club Concert Hall виступила свіжа кров української джазової сцени - співачка Ivonika. Ця дівчина наповнює музику колоритним та особливим звучанням.

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    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika
    Свіжа кров української джазової сцени. У Києві відбувся концерт співачки Ivonika

    На концерті пролунали авторські композиції співачки та пісні легендарних виконавців, таких як Сем Кук, Отіс Реддінг, Етта Джеймс та Емі Вайнгауз.

    Родзинкою концерту став дует співачки з Олександром Tall Guy Ремезом, фронтменом одного з найвідоміших українських рокабілі-бендів «Руки’в Брюки».

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