Підготовка до зими: у Києві ремонтують найбільшу в Україні ТЕЦ (фото)
Ремонтні роботи на ТЕЦ-5
Фото: Київтеплоенерго
На енергоблоці №3 ремонтують зношене обладнання
Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» ремонтує ТЕЦ-5. Наразі триває ремонт енергоблоку №3. Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Енергоблок №3 щогодини виробляє до 250 МВт електроенергії. «Енергетики ремонтують зношене впродовж минулого опалювального сезону обладнання - насоси, вентилі, засувки та інші деталі», - розповіли в «Київтеплоенрего».
В опалювальний сезон ТЕЦ-5 щодоби виробляє 15 тисяч Гкал теплової енергії. Цього достатньо, наприклад, щоб обігріти Львів, зазначили столичні енергетики.
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«Ремонтні роботи дозволять обладнанню стабільно та безпечно працювати взимку», - додали в «Київтеплоенерго».
Нагадаємо, що Київська ТЕЦ-5 – найбільша в Україні.