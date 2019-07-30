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    Підготовка до зими: у Києві ремонтують найбільшу в Україні ТЕЦ (фото)

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    Ремонтні роботи на ТЕЦ-5 - Підготовка до зими: у Києві ремонтують найбільшу в Україні ТЕЦ (фото)
    Ремонтні роботи на ТЕЦ-5
    Фото: Київтеплоенерго

    На енергоблоці №3 ремонтують зношене обладнання

    Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» ремонтує ТЕЦ-5. Наразі триває ремонт енергоблоку №3. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Енергоблок №3 щогодини виробляє до 250 МВт електроенергії. «Енергетики ремонтують зношене впродовж минулого опалювального сезону обладнання - насоси, вентилі, засувки та інші деталі», - розповіли в «Київтеплоенрего».

    В опалювальний сезон ТЕЦ-5 щодоби виробляє 15 тисяч Гкал теплової енергії. Цього достатньо, наприклад, щоб обігріти Львів, зазначили столичні енергетики.

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    «Ремонтні роботи дозволять обладнанню стабільно та безпечно працювати взимку», - додали в «Київтеплоенерго».

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    Підготовка до зими: у Києві ремонтують найбільшу в Україні ТЕЦ (фото)
    Підготовка до зими: у Києві ремонтують найбільшу в Україні ТЕЦ (фото)
    Підготовка до зими: у Києві ремонтують найбільшу в Україні ТЕЦ (фото)
    Підготовка до зими: у Києві ремонтують найбільшу в Україні ТЕЦ (фото)
    Підготовка до зими: у Києві ремонтують найбільшу в Україні ТЕЦ (фото)

    Нагадаємо, що Київська ТЕЦ-5 – найбільша в Україні.

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