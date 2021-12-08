Такого ви ще не бачили: астрофотограф зробив неймовірно детальні світлини Сонця

Зірка як на долоні

Ендрю Маккарті сфотографував світило за допомогою модифікованого телескопа

Астрофотограф Ендрю Маккарті зробив фото Сонця, на яких видно усі деталі – від сонячних плям до завихрень. Відповідні фото він розмістив на сторінці в Instagram.

Ендрю Маккарті за допомогою модифікованого телескопа зробив близько 150 тис. знімків Сонця, які у сукупності змогли настільки чітко передати приголомшливі деталі зірки.

Сам фотограф назвав світлини найяскравішими фото Сонця в історії.

Фотограф сказав: «Лише коли я закінчу обробляти зображення, я бачу, як воно насправді виглядає, і це було щось унікальне».

Процес фотографування та обробки зображення складний і потребує спеціального телескопа з двома фільтрами, щоб запобігти опікам сітківки ока фотографа.

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