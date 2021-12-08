Такого ви ще не бачили: астрофотограф зробив неймовірно детальні світлини Сонця
Зірка як на долоні
Ендрю Маккарті сфотографував світило за допомогою модифікованого телескопа
Астрофотограф Ендрю Маккарті зробив фото Сонця, на яких видно усі деталі – від сонячних плям до завихрень. Відповідні фото він розмістив на сторінці в Instagram.
Ендрю Маккарті за допомогою модифікованого телескопа зробив близько 150 тис. знімків Сонця, які у сукупності змогли настільки чітко передати приголомшливі деталі зірки.
Сам фотограф назвав світлини найяскравішими фото Сонця в історії.
Фотограф сказав: «Лише коли я закінчу обробляти зображення, я бачу, як воно насправді виглядає, і це було щось унікальне».
Процес фотографування та обробки зображення складний і потребує спеціального телескопа з двома фільтрами, щоб запобігти опікам сітківки ока фотографа.