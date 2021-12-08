  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Такого ви ще не бачили: астрофотограф зробив неймовірно детальні світлини Сонця

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зірка як на долоні - Такого ви ще не бачили: астрофотограф зробив неймовірно детальні світлини Сонця

    Зірка як на долоні

    Фото: @cosmic_background

    Ендрю Маккарті сфотографував світило за допомогою модифікованого телескопа

    Астрофотограф Ендрю Маккарті зробив фото Сонця, на яких видно усі деталі – від сонячних плям до завихрень. Відповідні фото він розмістив на сторінці в Instagram.

    Ендрю Маккарті за допомогою модифікованого телескопа зробив близько 150 тис. знімків Сонця, які у сукупності змогли настільки чітко передати приголомшливі деталі зірки.

    Сам фотограф назвав світлини найяскравішими фото Сонця в історії.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Зірка як на долоні Фото: @cosmic_background
    Зірка як на долоні Фото: @cosmic_background
    Зірка як на долоні Фото: @cosmic_background
    Зірка як на долоні Фото: @cosmic_background

    Фотограф сказав: «Лише коли я закінчу обробляти зображення, я бачу, як воно насправді виглядає, і це було щось унікальне».

    Процес фотографування та обробки зображення складний і потребує спеціального телескопа з двома фільтрами, щоб запобігти опікам сітківки ока фотографа.

    Читайте також:
    Теги: фотограф космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Такого ви ще не бачили: астрофотограф зробив неймовірно детальні світлини Сонця